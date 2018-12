Cidade iluminada: decoração de Natal de Salvador já atrai visitantes a praças e ruas

Visitantes fizeram fila para ver decoração no Campo Grande

O Natal nem chegou. Mas, na Praça do Campo Grande, já tinha até fila para ver a decoração natalina de um dos principais pontos turísticos de Salvador. Em meio a luzes, árvore, sinos, música e até neve artificial, uma multidão aproveitava a noite para conhecer a casa do Papai Noel e até uma vila temática montada no espaço. O lugar é um dos que receberam parte das 4 milhões de microlâmpadas de LED da decoração deste ano, inaugurada pela prefeitura municipal.

“Eu estou encantada com essa decoração e amando cada detalhe. Ainda preciso ver a casa de Papai Noel, mas, até agora, a neve me fez sentir como se estivesse viajando. Foi incrível”, disse a manicure Rosangela Leal, que aproveitou cada segundo da visita. Foram muitas selfies ao lado da filha e dos amigos.

O casal Gilberto e Verônica Muniz levou a filha Eloá Luiza ao Campo Grande e não faltaram fotos ao lado das renas de brinquedo. “Somos de Valença e é a primeira vez que vemos a decoração natalina de Salvador. Tudo isso me fez voltar à infância e trouxe sentimentos muitos bonitos”, contou Verônica.

As luzes têm um simbolismo no Natal. “O próprio Jesus disse: ‘Eu Sou a Luz do mundo’. Assim, o cristão possui o costume de acender as velas para lembrar da presença Daquele que é a Luz Verdadeira do Mundo, ao mesmo tempo que se compromete em ser luz”, explica o padre Jonathan de Jesus da Silva.

E não tinha só pessoas visitando a decoração. Os cachorros dominaram o Campo Grande, na noite desta quarta-feira (5). Lulu, uma yorkshire, não sabia se corria atrás dos drones luminosos ou se apreciava as luzes. A dona, Renata Carneiro, disse que faz o passeio todos os dias, mas nesta quarta (5) foi especial: “Vai ser assim até desmontarem a decoração. A praça fica mais cheia e movimentada, isso é bom por causa da segurança e porque os cachorros podem brincar uns com os outros”, disse.

Praça do Campo Grande ganhou uma vila natalina

16 bairros

Não foi só o Campo Grande, cuja decoração já é famosa na cidade, que recebeu as luzes. Além das decorações das casas e prédios que entraram no espírito natalino com suas árvores, renas e luzes piscantes, 16 bairros da capital baiana - além de grandes avenidas - receberam ornamentação para a data especial.

Moradores de Narandiba, Imbuí, Pituba, Paripe, Fazenda Grande III, Pirajá, Roma, Largo do Tanque, Praça de São Marcos, Dique do Tororó, Barra, Comércio, Campo Grande, Rio Vermelho, São Gonçalo e Itaigara poderão curtir de perto os adereços natalinos.

Também tem decoração especial na Praça Nossa Senhora da Luz, Largo da Mariquita e nas principais ruas e avenidas de Salvador, como a Bonocô, Centenário, Vasco da Gama, Avenida Sete, Baixa dos Sapateiros e alguns pontos da orla. A decoração deste ano teve investimento de R$ 4,5 milhões do município.

Comércio

Se a decoração anima quem visita, ainda mais quem trabalha nos locais iluminados. Quem estava radiante nesta quarta-feira (5) - não só por causa da decoração - era o ambulante Romário Santos, 23 anos. Em todos os cantos tinha uma criança lançando ao ar os famosos drones iluminados que ele vendia: “Como hoje é o primeiro dia, não tenho como saber o balanço das vendas, mas, estou satisfeito. Tudo vai ser perfeito”, disse.

Se os drones fizeram sucesso, o rapaz que vende pipoca no Campo Grande também tinha motivos para comemorar: a fila cresceu.

O garçom Ricardo William, 24, que trabalha há seis em um restaurante da Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, também se animou.

“A gente acaba trabalhando mais leve com toda essa luz e o espírito natalino”, disse Ricardo.

Decoração na Praça Ana Lúcia Magalhães agradou moradores da Pituba: mais segurança

Tecnologia

Este ano, a decoração natalina em Salvador tem o tema Natal Luz e Emoção, que se baseia na luz de Cristo, de seu nascimento, e na luz da cidade, para despertar emoção. Além disso, não faltam novidades tecnológicas: tem projeção mapeada de imagens e vídeos em pontos turísticos da cidade, contando a história do Natal, e até app de realidade aumentada, para tirar selfie e espalhar os próprios cartões natalinos.

As atrações deste ano foram escaladas pela Diretoria de Iluminação Pública, órgão ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A concepção começou desde o final do Natal passado - e a organização, há quatro meses.

Seu Lúcio Aguiar, 74 anos, disse estar encantado com tantas novidades na Praça Ana Lúcia Magalhães.

“Eu faço caminhada aqui todos os dias e me senti muito mais seguro e inspirado com toda a decoração. A segurança vem, porque o ambiente ficou mais iluminado. E a inspiração vem com a energia desta época do ano, de renovação e só coisas boas”, declarou Lúcio.

Turistas que tinham o Elevador Lacerda, o Dique do Tororó e o Farol da Barra como destino em seus roteiros também ganharão a oportunidade de vê-los envoltos em novidades natalinas - como nenhum outro viajante viu.

Para todo mundo

O prefeito ACM Neto destacou que a iluminação deste ano, espalhada por toda a cidade, é a maior já feita em Salvador.

“É um momento de alegria das famílias, é um momento que o coração das pessoas fica bastante tocado, de reflexão e eu diria que a nossa cidade que foi presenteada por Deus pela sua beleza e fica ainda mais bonita nesse período do Natal”, disse o prefeito.

“É o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo para os cristãos. Por isso, esse dia festivo, esse dia memorável, onde podemos sentir a proximidade de Deus a nós e o seu profundo amor pela humanidade", explicou o padre Jonathan de Jesus da Silva.

“O principal objetivo de descentralizar o evento é levar o clima e a magia do Natal para toda a população de Salvador, principalmente para as comunidades mais distantes do Campo Grande e Farol da Barra. Queremos um Natal para todos”, destacou o diretor de Iluminação de Salvador, Júnior Magalhães.

Quem ainda não teve tempo para ir até os bairros pode conferir a iluminação enquanto transita pela cidade. Foi o que a estudante de Direito Tâmara Silva, 28, fez. “Eu gosto muito de Natal e sempre vou nessas locais para ver a decoração. Além de ficar bonito, torna o local mais seguro do que no resto do ano. A ornamentação da cidade está a cada ano melhor”, disse.

O empresário Israel Valença levou as três filhas e um sobrinho para ver a decoração de Natal no Dique do Tororó. De acordo com ele, esse ano, tudo está mais bonito. “Ficou perfeito, muito melhor do que eu poderia imaginar”. Ele ainda contou que pretender levar a família para visitar outros pontos da cidade que receberam as luzes.

“Já pesquisei e ser que tem decoração no Campo Grande, na Pituba e em outros pontos de Salvador. Vou me organizar e levar as crianças”, disse Israel.

Também com a família toda, a doméstica Erica Oliveira já escolheu o enfeite mais bonito do Dique. “Sem duvidas, os presentes flutuantes são os mais lindos”. Ela levou as três filhas e uma amiga das crianças para visitarem a decoração.

App mostra animação em 3D

Instalar o aplicativo, apontar o celular para um totem e “tcharam”: uma animação em 3D com o tema natalino aparece na tela do aparelho. O aplicativo “Natal Salvador” é uma das novidades da decoração de Natal deste ano. Através dele, o cidadão poderá criar seu próprio cartão personalizado e interagir com fotos e vídeos para atualizar as redes sociais.

O app está disponível nas plataformas Play Store e na Apple Store. São 25 totens espalhados em toda a cidade. São quatro totens na Praça 2 de Julho (Campo Grande), dois no Farol da Barra, um no Elevador Lacerda, outros dois no Dique do Tororó, dois na Estação da Lapa, um no Largo da Mariquita (Rio Vermelho), um no Cristo da Barra e um na Praça Municipal.

A novidade tecnológica também será espalhada em outros pontos: Praça do Panteão (Pirajá); Praça Irmã Dulce (Roma); rotatória de Paripe; Largo do Tanque (São Caetano); Canteiro Central do Imbuí; Praça Baixinha do Santo Antônio (São Gonçalo); Praça Ana Lúcia Magalhães (Pituba); rotatória principal de Fazenda Grande III; rotatória de São Marcos; Praça Nossa Senhora da Luz (Pituba); e Praça Miriam Fraga (Itaigara).

A proposta do app é proporcionar a sensação de realidade aumentada. Ao abrir o aplicativo, Papai Noel aparece sentado em uma poltrona com uma árvore de Natal.

“É uma das novidades modernas e interativas que estamos trazendo. As pessoas irão poder fazer cartões de Natal, vídeos, enviar mensagens natalinas e postar nas redes sociais”, afirmou o diretor de Iluminação Pública, Júnior Magalhães.

Além do aplicativo, duas caixas mapeadas foram instaladas - uma no Campo Grande e outra no Farol da Barra. A caixa, que parece uma grande TV, exibe vídeos natalinos e a projeção do usuário. Elas ficam até o final do mês, de 18h às 23h.

O Campo Grande ganhou a “Vila de Natal” que funciona até o final do mês, de segunda a quarta, das 18h às 22h, e de quinta a domingo, das 18h às 23h. Há barracas de artesanato, santeiros, e um túnel com luz e som.

Projeção no Dique do Tororó conta a história do Natal

História contada em projeções

Os famosos e icônicos pontos turísticos de Salvador também ganharam todo um esquema especial de decoração natalina. Quem passar nos arredores do Comércio entre 18h e 0h, próximo ao Elevador Lacerda, por exemplo, poderá ver o moving light, um esquema de movimentos e iluminação.

Já no Dique do Tororó e no Farol da Barra, vídeos sobre a história do Natal serão exibidos de formas diferentes. No projeto Luzes de Natal, no Dique, a projeção será estampada em uma parede de água flutuante até o dia 10. Das 18h às 22h, terão diversas apresentações com intervalos de 20 minutos.

“É praticamente um holograma. É um vídeo que é projetado em uma coluna d’água de 20x10 metros. Dá uma sensação de holografia”, explicou o VJ (operador de vídeo) Davi Cavalcanti, o Gabiru, responsável pela concepção e roteiro das obras audiovisuais que serão exibidas no Dique e no Farol.

Ele conta que, no Dique, o vídeo terá a duração de seis minutos. Já no Farol da Barra, que terá a inauguração do video maping na sexta (7), serão nove minutos. “A temática é baseada no nascimento do Cristo e na história do Natal. Ele aborda também o sentido de presentear do Natal e traz os sentidos dos Reis Magos”, ressaltou.

Para o desenvolvimento do vídeo, foram dois meses de muito estudo e de mão na massa. “Eles foram desenvolvidos com a estética da literatura de cordel, da xilogravura, através dos presépios nordestinos. É o encontro entre a história do Natal, a estética nordestina e a tecnologia de ponta”, contou.

A trilha sonora é de Jarbas Bitencourt. Gabiru classificou o trabalho como “intercontinental”. Além dele, contribuíram para a produção os VJs Quick Lee, Motion Graphics, Manuhell (Portugal), Homem Gaiola (Belo Horizonte), P4Nick (Bahia), VJ Astronauta Mecânico (São Paulo) e VJ Jarbas Bittencourt.

No Farol da Barra, o videomaping será projetado nas paredes da construção. No local, as exibições começam nesta sexta (7) e vão até o dia 23, das 18h às 22h, com intervalos de 20 minutos.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier