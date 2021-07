Cidades da BA que vacinaram mais de 55% da população adulta receberão menos doses

As cidades baianas que já chegaram a vacinar 55% da população acima de 18 anos contra a covid-19 vão receber metade das doses que forem calculadas de acordo com tamanho da população do público alvo. O cálculo é feito de acordo com percentual da população acima de 18 anos de cada cidade em relação ao total da Bahia, seguindo dados do IBGE. A decisão leva em conta aplicação da primeira dose.

As que já imunizaram mais de 70% da população adulta receberão um terço das doses. Os municípios com mais 90% do público alvo vacinado não vão receber mais vacinas até que a média da cobertura estadual seja igualada. Esses critérios foram definidos em nova resolução da Comissão Bipartite Intergestores (CIB), que reúne representates dos 417 municípios da Bahia, além do governo estadual.

As doses excedentes das cidades que estão com cobertura maior serão distribuídas de maneira igualitária entre os municípios com cobertura inferior a 55%, diz a resolução. Reuniões da CIB acontecerão semanalmente para revisar o valor de corte, com base na média da cobertura estadual.

A CIB também aprovou a destinação de 10% das primeiras doses para vacinação dos grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Operacionalização (PNO) e os outros 90% para dar continuidade à vacinação por faixa de idade.

Segundo o vacinômetro do governo estadual, o número de baianos que já tomaram a primeira dose da vacina do coronavírus passa de 4,8 milhões.