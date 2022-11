CIEB ajuda a organizar empresas familiares e reduzir custos operacionais

Um dos principais desafios de uma empresa familiar está na falta de planejamento sucessório, o que pode causar conflitos entre parentes e ainda elevar os seus custos. Foi pensando nessa dor, que o Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB) e a empresa Legado Governança e Sucessão realizam evento, no dia 10 de novembro, às 9h, na sede da FIEB, que fica no Stiep, em Salvador.

Com o tema: Como Organizar Empresas Familiares e Reduzir Custos Operacionais, o evento gratuito convida os empresários baianos a entenderem melhor os reflexos da sucessão em seus negócios.

A manhã será conduzida pela CEO da Legado Governança, a advogada Indira Domingues. Segundo a especialista, em empresas familiares, a sucessão é um assunto obrigatório se existe o desejo do fundador em dar continuidade ao seu trabalho. Ou ainda, se a própria família reconhece que é hora de se fazer uma holding para proteger o patrimônio de seus membros e reduzir a carga tributária.

A advogada Indira Domingues diz que a sucessão é um assunto obrigatório se existe o desejo do fundador em dar continuidade ao seu trabalho (Foto: Divulgação)

“Abordar a temática da holding não é apenas uma solução para a sucessão familiar e organização da dinâmica familiar, mas também traz muitas outras vantagens para o negócio em si, e são essas vantagens que vamos abordar neste evento”, explica.

Com as ferramentas corretas, a exemplo do planejamento sucessório, o desafio de trabalhar em família é atenuado e as chances da empresa familiar continuar em atividade por muitos anos são ampliadas. Essa é a missão que a Legado Consultoria deseja levar, juntamente com a CIEB, para o empresariado baiano.

SERVIÇO:

Evento: Como Organizar Empresas Familiares e Reduzir Custos Operacionais

Quando: 10 de novembro (quinta-feira).

Horário: 09h às 10h30

Local: Sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB 342 Rua Edístio Pondé Sala Conect do IEL Stiep.

Valor: GRATUITO/ Vagas LIMITADAS

Link de inscrição:

https://www.eventbrite.com.br/e/como-organizar-empresas-familiares-e-reduzir-custos-operacionais-tickets-449449344087