Ciente da concorrência, Van diz estar focado: 'É treinar forte'

Lá se vão quase quatro meses sem jogos e alguns atletas estão contando os dias para reestrearem dentro das quatro linhas. É o caso do lateral direito Van, do Vitória. "Tá batendo aquela ansiedade para entrar dentro de campo e dar o meu melhor e essa ansiedade vai bater até a hora do primeiro jogo", avisa o defensor rubro-negro. Só que para ele voltar a exibir futebol nos gramados, não basta as autoridades governamentais liberarem o retorno dos campeonatos. Van precisará ganhar a disputa pela titularidade na lateral direita.

Antes da pandemia de coronavírus ser decretada, o elenco principal do Vitória tinha apenas dois jogadores para a posição, Van e Jonathan Bocão. Agora são quatro. Léo, revelado pelo Leão e que estava no Avaí, foi contratado uma semana antes das atividades na Toca do Leão serem suspensas e é o mais forte candidato a ficar com a vaga. Ele não teve tempo de estrear antes da paralisação dos torneios, mas já está regularizado e à disposição, assim como Wellisson, atleta recém-promovido ao elenco principal.

"É treinar forte todos os dias e focar no objetivo que é ser titular. Tenho certeza que com esses laterais e eu o Vitória só tem a ganhar. É treinar bem todos os dias", projeta Van, que foi titular em sete das 10 partidas disputadas pelo time principal do Leão nos três primeiros meses da temporada, quando entrou em campo pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Apesar de ter tido mais oportunidades para se firmar, Van não rendeu o suficiente para garantir a posição. Ele começou em campo nos quatro primeiros jogos do ano, contra Fortaleza, Sport, Bahia e Imperatriz, mas perdeu a vaga para Jonathan Bocão diante do Frei Paulistano, no Barradão, na quarta rodada do regional. Vaiado pela torcida duas rodadas depois, contra o Lagarto-SE, Bocão perdeu a posição outra vez para Van, que foi titular contra ABC, Ceará e River-PI, último jogo disputado pelo Vitória, vencido por 4x1, no Barradão, em 15 de março.

A lateral direita foi a única posição da defesa do Vitória que sofreu mudança por opção técnica no primeiro trimestre deste ano. Van acredita que pode evoluir no decorrer da temporada, mas avalia ter apresentou bom desempenho antes da paralisação dos campeonatos. "Principalmente quando comparado ao ano passado. Na minha opinião eu fiz bons jogos, mas sempre com o intuito de melhorar bastante. Este ano, pode ter certeza que vamos buscar a todo instante o acesso e vou melhorar mais ainda daqui para o final do ano", promete.