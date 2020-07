Cinco jogadores da Juazeirense testam positivo para o coronavírus

Em preparação para o retorno do Campeonato Baiano, a Juazeirense divulgou que cinco jogadores e um assistente foram diagnosticado com coronavírus. Os resultados foram comprovados durante os exames realizados pelo clube na reapresentação dos profissionais.

A Jauzeirense não informou a identidade dos ateltas nem do assitente, mas afirmou que todos os infectados com a covid-19 foram isolados do restante do grupo e vão cumprir quarentena sob monitoramento do departamento médico do clube.

Após quase quatro meses parada por conta da pandemia do novo coronavírus, a Juazeirense voltou aos treinos na última segunda-feira (13). Apenas 11 jogadores participaram da atividade no estádio Adauto Moraes, sob o comando do técnico Carlos Rabelo.

O time do interior ainda segue em busca de reforços para a disputa do Baianão, que vai ser retomado no próximo dia 22. Sem calendário após o estadual, o Cancão de Fogo tem apenas mais dois jogos garantidos em 2020. Caso avance para as finais do Campeonato Baiano, o clube fará o máximo de seis jogos.