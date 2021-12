Cinco jogadores do Bahia se reapresentam e iniciam preparação

A preparação para a temporada 2022 já começou para alguns jogadores do Bahia. Cinco atletas do time principal se reapresentaram nesta segunda-feira (27), e começaram os trabalhos uma semana antes do fim das férias.

O lateral direito Douglas Borel, o goleiro Denis Júnior, o zagueiro Ligger e os meio-campistas Lucas Araújo e Luizão treinaram com a equipe sub-23 no CT Evaristo de Macedo, sob o comando do técnico português Bruno Lopes.

Quem também esteve na atividade foi o novato Luiz Henrique, primeiro jogador contratado pelo Bahia na temporada. Desde a semana passada, o lateral-esquerdo vem treinando com o time de aspirantes. Na última quinta-feira (23), o grupo participou de um amistoso contra o Unirb FC, quando o Esquadrão foi derrotado por 2x1.

Além de Luiz Henrique, o Bahia fechou as contratações do lateral Djalma Silva e do volante Rezende. Já o goleiro Dênis Júnior, contratado neste ano, renovou até o fim de 2023. O elenco se reapresenta oficialmente no dia 4 de janeiro.