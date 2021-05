Cinco oficinas irregulares são interditadas na Avenida Suburbana

Cinco oficinas de vendas de peças usadas de carros foram interditadas nesta terça-feira (18) durante uma fiscalização conjunta de vários órgãos na Avenida Suburbana.

A Operação Inspicio, como foi batizada, contou com as polícias Civil (Furtos e Roubos de Veículos), Militar (Apolo) e Rodoviária Federal (PRF), além da Companhia Independente de Polícia Fazendária (CIPFaz), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA). A ideia é combater a venda de peças roubadas de carros em Salvador.

Duas unidades da oficina Palácio das Peças, na região do Lobato, foram interditadas por não possuir alvará de funcionamento da Prefeitura. A Léo Auto Peças e Bujão Auto Peças estavam com desvio de atividade, ou seja, possuíam alvará para comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos, mas estavam realizando reparação e manutenção de veículos com venda de sucatas de forma irregular.

No momento da operação, os fiscais da Sedur interditaram também um estabelecimento que não tinha alvará de funcionamento, e apreenderam peças irregulares de veículos. Esse local não tinha nem nome. “Vamos manter a fiscalização nesses estabelecimentos para combater esse tipo de comércio irregular em nossa cidade”, garante o diretor de fiscalização da Sedur, Átila Brandão Júnior

O número de roubo de veículos em maio cresceu em Salvador, diz o delegado Marcelo Tannus. “Essa operação tem como o intuito de quebrar o ciclo vicioso de revenda de peças frutos de carros roubados”, diz.