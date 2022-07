Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-324

Cinco pessoas da mesma família morreram durante um acidente de carro, na noite de quinta-feira (7), no Km 480 da BR 324, nas proximidades do município de Tanquinho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 18h45.

Todas as vítimas estavam um veículo modelo Palio que, segundo a PRF, bateu de frente contra um caminhão modelo Scania. Elas eram moradoras da cidade de Candeal e foram identificadas como o ex-candidato a vereador Adailton de Brito Lima, 38 anos, conhecido com Adailton Serralheiro, a esposa dele, Mariana Sacramento, o filho do casal, o bebê Moisés S. Gomes Lima, a mãe de Adailton, a idosa Faustina de Brito Lima, e irmã dele, Maria Brito Lima.

A família voltava de Feira de Santana para Candeal, cidade onde morava. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Em nota, a PRF informou que uma investigação irá determinar as causas do acidente.

A prefeitura de Candeal manifestou o luto nas redes sociais. "A Prefeitura Municipal de Candeal se compadece na dor da Família da Srª Faustina de Brito Lima, Maria Brito Lima, Adailton de Brito, Mariana Sacramento e seu filho Moisés S. Gomes Lima, pela irreparável perda. Manifestamos o nosso mais profundo pesar, agradecemos os serviços prestados na Comunidade do Covão. Nossas condolências aos familiares e amigos enlutados"