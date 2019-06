Cinco pessoas são presas e 600 kg de carne são apreendidos em Jacobina

Foto: Divulgação/MP-BA

Cinco pessoas foram presas em flagrante e mais de 600 kg de carne de origem clandestina foram apreendidas em Jacobina, no norte da Bahia, durante uma operação de fiscalização que aconteceu no domingo (2), no Centro de Abastecimento do município e em uma feira livre de um distrito da cidade.

O Ministério Público estadual, a Vigilância Sanitária de Jacobina, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e a Polícia Militar da Bahia executaram a operação.

A ação, coordenada pela promotora de Justiça Rocío García, teve como objetivo inspecionar o transporte e comércio de carne clandestina ou em desacordo com as normas sanitárias, assim como averiguar a venda de produtos vencidos ou sem procedência declarada.