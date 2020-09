Cinco pessoas são presas em operação contra furto de energia na Bahia

Cinco cidades no interior da Bahia foram alvo de uma operação para combate ao furto de energia elétrica, com a prisão de cinco pessoas em flagrante pelo crime. A ação, que começou na terça-feira (15), aconteceu em propriedades rurais nos municípios de Juazeiro, Senhor do Bonfim, Rodelas, Campo Formos e Alcobaça. As redes elétricas construídas clandestinamente foram desativas, com recuperação de 2,3 milhão de kWh de energia, equivalente ao consumo de energia de 20.000 residências durante um mês inteiro.

Cabos, transformadores e fusíveis foram apreendidos por equipes da Departamento de Polícia do Interior (Depin), que tiveram apoio da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). Redes clandestinas foram desligadas e outros equipamentos usados para desviar energia foram localizados. Todo material apreendido será periciado.

A diretora adjunta do Depin, delegada Ana Karian Sampaio Guerra, afirmou que se trata de uma operação muito importante. “O desvio de energia é uma ação criminosa que prejudica toda sociedade”, destacou, afirmando que outras cidades também terão a operação.

A Bahia concentra a maioria dos alvos da operação. Peritos criminais e agentes da Polícia Civil do Estado identificaram, com o apoio técnico da Neoenergia, furto de energia em 12 propriedades como grandes fazendas de irrigação e plantação de café e cultivo de camarão nos municípios de Juazeiro, Valença, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso e Senhor do Bomfim. As equipes desativaram redes elétricas construídas clandestinamente e recuperaram 2,3 milhão de kWh de energia, equivalente ao consumo de energia de 20.000 residências durante um mês inteiro. Cinco pessoas foram autuadas em flagrante e encaminhadas à delegacia.

De acordo com a Coelba, a operação aconteceu também em outros estados, com maior concentração na Bahia. Segundo a empresa, foi identificado furto de energia em 12 propriedades como grandes fazendas de irrigação e plantação de café e cultivo de camarão nos municípios de Juazeiro, Valença, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso e Senhor do Bomfim.