Cinco PMs estão entre suspeitos de ataque a assentamento em Catu de Abrantes

Cinco policiais militares estão entre os envolvidos em um ataque que aconteceu em um assentamento em Catu de Abrantes, Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, na madrugada deste sábado (20). A informação foi confirmada pela própria PM.

Segundo a polícia, o caso aconteceu por volta de 1h15, nas imediações do Sítio Tererê. Vários carros com homens armados e encapuzados teriam invadido o sítio e começado a atirar. Moradores acionaram uma equipe da 59ª Companhia Independente da PM (CIPM/Vila de Abrantes) e informaram que um grupo havia derrubado imóveis, ateado fogo em utensílios domésticos e teria deixado o local pela Via Metropolitana.

Ainda de acordo com a PM, logo em seguida a viatura que foi ao local começou a fazer rondas e encontraram um trator e alguns veículos de passeio em comboio, próximo à Praça de Pedágio, sentido Simões Filho. Eles foram abordados "com busca pessoal em todos os implicados na ocorrência, entre eles cinco policiais militares".

Os envolvidos foram levados à 27ª Delegacia (Itinga) e apresentados. Com eles, foram apreendidos os veículos e materiais. Em seguida, os PMs foram encaminhados para Corregedoria-Geral da Polícia Militar e, segundo a autarquia, haverá "adoção das medidas cabíveis".