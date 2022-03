Circo Maximus estreia com globo da morte trazendo 5 motos em simultâneo

Lona ok, picadeiro ok, zoológico digital ok e ansiedade ok. Está tudo pronto para a estreia do circo Maximus em Salvador: a estreia acontece nesta sexta-feira (4), às 20h, no Shopping da Bahia. A promessa é de reviver a alegria do circo com espetáculos completos com palhaços, malabaristas, equilibristas, contorcionistas e um globo da morte com cinco motoqueiros. Em breve temporada, o público contará também com apresentações que misturam a tradição circense com tecnologias. Cada apresentação dura em média 1h e 40min.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

Os ingressos vão de R$15 a R$80, variando de acordo com o setor do circo, e podem ser comprados no site do circo ou na bilheteria a partir das 18h, entre terça e sexta, e a partir das 11h nos finais de semana, que contam com sessões extras às 16h e 18h.

Diretor do circo, Clodimar Maximus não escondeu a satisfação após terminar a montagem que se arrastou durante a semana e agora está ansioso para fazer a primeira apresentação. O circo já esteve em Salvador em 2017 e o diretor garante que a cidade deixou boas lembranças para todo o picadeiro.

Globo da Morte é uma das apostas do circo para atrair o público (Foto: Divulgação)

A arte circense está na vida de Clodimar antes mesmo dele nascer. O avô foi quem começou com o negócio no final dos anos 1940, até que seu pai assumiu, com um outro nome, em 1969. A vez de Clodimar chegou em 2000, quando fundou o Maximus e desde então viaja pelo país com toda a equipe.

"Salvador é uma cidade muito boa, capital maravilhosa. Combina com nosso circo, que tem várias atrações: trapezistas, malabaristas, pêndulo espacial que é um aparelho que trouxemos da Espanha, lindas bailarinas, mágico e muito mais", elencou.

Segundo Clodimar, o circo aposta no impacto visual para as apresentações ao vivo. Além de toda a estrutura, também foi montada uma praça de alimentação com acomodações e comidas tradicionais como maçã do amor, churros, pipoca e cachorro-quente.

“Estamos chegando num momento muito especial, em que as pessoas estão ávidas por entretenimento, por confraternizações. Vai ser uma estreia emocionante”, garante o diretor.

Mais programação cultural:

- Chico Chico faz show apresentando primeiro disco solo em Salvador

- Programação cultural de verão da FGM entra chega à 5ª temporada; veja programação

- Banda lança oficina de produção musical gratuita; veja como se inscrever

Outro diferencial apresentado pelo gestor são os números criativos, caracterizando apresentações que estimulam o lúdico, a imaginação e a fantasia, especialmente nas crianças. De acordo com o diretor, além das crianças, os adultos também se divertem com os espetáculos que têm o compromisso de resgatar emoções adormecidas e a paixão pela arte através do circo.