Circo Maximus estreia em shopping de Salvador

O circo Maximus levanta sua lona no Shopping da Bahia, sexta-feira (4), às 20h. Com muita alegria e diversão, a companhia quer reviver a alegria do circo com espetáculos completos com palhaços, malabaristas, equilibristas, contorcionistas e um globo da morte com cinco motoqueiros. Em breve temporada, o público contará também com apresentações que misturam a tradição circense com tecnologias. Cada apresentação dura em média 1h e 40min.

A cada espetáculo, uma nova surpresa que traz o que há de mais moderno em efeitos visuais para apresentações ao vivo. Além disso, o circo Maximus possui uma mega estrutura com zoológico temático onde a criançada poderá se divertir tirando fotos pra guardar de recordação. Uma praça de alimentação também será montada com acomodações e comidas tradicionais como maçã do amor, churros, pipoca, cachorro-quente e muito mais.

Outro diferencial são os números criativos, caracterizando apresentações que estimulam o lúdico, a imaginação e a fantasia, especialmente nas crianças. De acordo com o diretor, Clodimar Maximus, além das crianças, os adultos também se divertem com os espetáculos que têm o compromisso de resgatar emoções adormecidas e a paixão pela arte através do circo. “Estamos chegando num momento muito especial, em que as pessoas estão ávidas por entretenimento, por confraternizações. Vai ser uma estreia emocionante”, garante.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://ingressocircomaximus.com.br/unidade2 ou na bilheteria a partir das 18h, entre terça e sexta, e a partir das 11h aos sábados, domingos e feriados. Para estes dias, além do espetáculo às 20h, tem também às 16h e às 18h. O ingresso custa R$ 30.