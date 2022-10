Circo Picolino faz apresentação gratuita no Salvador Norte Shopping

O Circo Picolino se apresentou gratuitamente, nesta sexta-feira (14), com seu espetáculo “Clássicas, Uma Montagem Teatral Circense”, que homenageia clássicos da dramaturgia dos palhaços, no Salvador Norte Shopping. As apresentações fazem parte do Festival Kids que acontece no local desde setembro e finaliza neste fim de semana.

Nina Porto, representante do Circo Picolino, explicou que o espetáculo feito nesta sexta homenageia os clássicos da dramaturgia dos palhaços. Em cena, as circenses Carol Guedes e Luana Serrat vivem os palhaços “Branco” e “Augusto”, personagens tradicionais do teatro e do circo.

"Durante o espetáculo as atrizes circenses se revezam em grandes trapalhadas e experimentam mudanças sensíveis no ser e agir dos tipos de palhaços. As trocas de figurino no decorrer da apresentação tem um importante papel na mudança de “estado” das palhaças", contou.

O local estava lotado e cheio de crianças, que assistiram todo o espetáculo com bastante atenção.

A apresentação faz parte do Festival Kids, que apresenta suas últimas atrações: os espetáculos João e Maria, no sábado (15), e Cinderela, no domingo (16). As peças acontecem às 15h. As crianças poderão ainda participar de pintura facial e escultura de balões no Clubinho da Criança e Cia, no piso L3. Ainda no sábado e domingo, a partir das 18h, haverá apresentação da banda de música da Guarda Municipal de Salvador.