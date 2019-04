Circulação de ônibus será normalizada em Salvador a partir de 8h, diz sindicato

Cerca de 600 ônibus da frota de Salvador só sairá das garagem a partir das 8h desta quinta-feira (25), quatro horas após o horário que normalmente começam a circular. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Rodoviários, que fez assembleia na porta das garagens e atrasaram saída de ônibus na capital baiana. Contudo, até 8h40, os veículos ainda não tinham voltado a circular.

O sufoco para os passageiros acontece em função de ação do Sindicato que realizou uma assembleia de convocação da categoria, em campanha salarial.

O atraso acontece em três garagens diferentes do consórcio Integra, sendo uma da bacia amarela (Plataforma), uma da verde (OT Trans) e outra da linha azul (Salvador Norte).

A principal pauta da categoria é um reajuste de 8%, em negociação com os empresários há cerca de dois meses.

De acordo com a direção do Sindicato, depois de mais de 25 dias de campanha salarial foram esgotadas as possibilidades de negociação no calendário oficial de rodadas, sem nenhum avanço. A última negociação ocorreu nesta quarta-feira, mas a categoria e o sindicato patronal não chegaram a um consenso.

O sindicato alega que, mesmo reconhecendo a inflação do período, o patronal oferece 2,7% de reajuste salarial - abaixo do índice. Além disso, a contraproposta patronal está condicionada, afirma o sindicato, a aceitação pelos trabalhadores de corte de direitos, como redução de um domingo de folga e fim das horas-extras.

Procurado, o assessor de Relações de Trabalho do Consórcio Integra, Jorge Castro, informou que foi surpreendido pela notícia de que a categoria fez assembleia nas portas das garagens nesta quinta e afirmou que as negociações ainda estão em fase incial. Segundo a Integra, a frota de Salvador atualmente conta com 2,4 mil ônibus e 1,3 milhão de usuários por dia.

Motorista Evangivaldo Marques fala que o reajuste é importante, mas discorda da forma de pressão feita por sindicato

(Foto: Tailane Muniz/CORREIO)

Na garagem Praia Grande (bacia Plataforma), localizada na Avenida Suburbana, 260 ônibus saíram da garagem com atraso de mais de quatro horas. Motorista de ônibus há 34 anos, Evangivaldo Marques, 52, concorda que a discussão de reajuste é legítima. O rodoviário não é favorável, no entanto, ao não-funcionamento de parte da frota.

“Nós ganhamos pouco, sim, é isso não é novidade. Você vai no supermercado e vê que todos os produtos só aumentam e o nosso salário, de trabalhador, só falta congelar, não sai do lugar para nada”, disse, ao comentar a oferta do patronal de 2,7%, segundo a categoria, abaixo da inflação.

“Mas, para mim, ou para tudo ou não para nada. Por mim, estaria rodando agora. Porque só a população quem sofre, porque se fosse greve, todo mundo poderia justificar em seus trabalhos, agora uma frota reduzida é ruim pra todo mundo”, completou.

No local, cerca de 100 trabalhadores, entre cobradores e motoristas, ficaram concentrados desde o início da manhã, segundo o diretor financeiro do sindicato, Edson Gomes. “Além do reajuste salarial, a gente também não conseguiu acordar pontos do social, como a folga do domingo. Eles sequer tocaram nesses pontos”, comentou.

Faz 30 anos que Antônio Carlos Santos, 54, é motorista de ônibus. O rodoviário disse à reportagem que já perdeu as contas de quantas vezes a categoria se mobilizou para tentar melhorar o salário base, de R$ 2.279,56.

“Se eu disser que tenho esperança, estou mentindo. Pra mim, isso aqui não adianta não. Só estou aqui porque não tenho como rodar, porque no meu entender, seria melhor estar na rua mesmo”, defende.

Mediação

A Prefeitura de Salvador informou, em nota divulgada as 10h20, que anualmente desde 2013, faz a mediação das negociações, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), entre os sindicatos dos rodoviários e o patronato sobre a campanha salarial dos trabalhadores.

O secretário da Semob, Fábio Mota, informou que este ano se reuniu com as empresas de ônibus e terá também um encontro com os rodoviários. Após isso, a pasta pretende agendar uma reunião na mesa de negociações com os dois lados.

"Estamos ouvindo o que cada um dos lados está propondo para mediar a negociação. É o que a Prefeitura pode e deve fazer, pois, apesar dessa ser uma relação particular entre patrões e empregados, trata-se de uma concessão pública, um serviço fundamental para a população de Salvador", disse Fábio Mota.

Nesta quinta-feira (25), a Semob informou que liberou a circulação de micro-ônibus do sistema complementar e também fez remanejamentos de frota para minimizar os efeitos da ação dos rodoviários. A Semob destacou que cerca de 30% dos ônibus do sistema Integra saíram das garagens depois do horário previsto.