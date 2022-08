Ciro Gomes mira em plebiscitos e alianças com governadores e prefeitos para governar

Se eleito, o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, pretende aprovar todas as reformas do seu governo nos seis primeiros meses. Em entrevista ao Jornal Nacional nesta segunda-feira (23), o político revelou que sua proposta é aproximar a população da tomada de decisões através de plebiscitos, a fim de rivalizar com pressões internas do governo e eventuais impasses nas aprovações que pretende conseguir.

Os âncoras William Bonner e Renata Vasconcellos questionaram a candidatura isolada de Ciro, uma vez que o PDT não formou alianças políticas para as eleições de 2022, e como ele pretendia governar com um cenário desfavorável no Congresso.

"O Congresso tende a ser reativo, naturalmente. Mas tem que propor ideias e não deixar esse "deixa que eu chuto". Se não teve acordo, chama o povo para resolver em plebiscito", declarou. O candidato destacou ainda que pretende buscar apoio com os governadores e prefeitos para fazer frente ao Congresso.

Sabatinas

O presidente Bolsonaro abriu a série de entrevistas do JN com os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho para a Presidência da República. Nesta terça-feira (23) foi a vez de Ciro Gomes (PDT; Na quinta-feira (25) o JN entrevistará Lula. Simone Tebet fecha a série de entrevistas na sexta (26). André Janones (Avante) retirou a candidatura depois da pesquisa.