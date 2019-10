Clara Maria é o nome da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti

O nome da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti, que nasceu no último dia 23, foi finalmente revelado após um certo suspense e várias hipóteses cogitadas. Clara Maria foi o nome escolhido, tendo sido compartilhado nas redes sociais pela apresentadora e pelas avós da bebê.



Na noite de quinta-feira, 24, a Tata Werneck publicou um vídeo no Instagram no qual aparecem o nome da filha e algumas fotos do parto, que foi por cesariana. Na manhã desta sexta-feira, 25, o vídeo já não estava disponível na rede social, mas foi compartilhado por internautas no Twitter.

Depois, Rafael postou fotos da filha e confirmou o nome. "Clara Maria Werneck Vitti passando na sua timeline esbanjando doses perigosas de fofura, bochechas e mais fofura. Hoje eu entendo a galera que fica mostrando foto e vídeo dos filhos toda hora, tô com vocês. Já assinei o maior plano de espaço da nuvem, missilgurem", escreveu.



Clara era um dos nomes cogitados por Tata Werneck quando ela estava grávida. Cora era outra possibilidade e Clóvis era o nome "provisório" pelo qual a bebê era chamada nas publicações da apresentadora.



Valéria Alencar, mãe de Rafael Vitti, e Claudia Werneck, mãe de Tata, também compartilharam fotos da neta para anunciar o nome da menina.