Clássico revisitado com leveza e bom humor

As camisas sociais de alfaiataria são presença garantida no guarda-roupa feminino. Elas não saem de moda e vão do formal ao casual com grande versatilidade, podendo ser grandes aliadas na hora de montar um look criativo. E vale muito brincar com a estética da moda masculina, de onde elas vieram, e mesclar a produção com itens como suspensórios, gravatas e coletes.

Nossa dica de estilo é acrescentar peças femininas mais curtas, como mini saias ou shortinhos de alfaiataria para dar aquela bossa fashionista. A inspiração que parece advinda do ambiente de trabalho tem conquistado o universo da moda e grandes marcas internacionais têm se debruçado sobre esses elementos para criar suas coleções. Que o diga os últimos lançamentos de inverno 23/24 da Prada, Miu Miu, Alexander McQueen e Bottega Veneta. Elas reinventam a alfaiataria dando ares fashion ao “uniforme dos escritórios” (ternos, camisas, gravatas), que, obviamente, podem ser usados muito além do ambiente corporativo.

Dentro de toda essa tendência global das marcas de luxo, elegemos a camisa como nossa favorita (a mais acessível também) para criar looks cheios de bossa. Tiramos proveito das versões estampadas para que não tivesse aquele ar sisudo e te inspirar a ver suas peças clássicas com outros olhos.

A mistura de texturas e prints da camisa com estampa de onça mais colete de couro de croco traz muita personalidade à produção. A saia com corte enviesado dá ainda mais leveza. A estampa de lenço é um clássico com estética retrô e faz bonito com gravata fina vintage. A calça de alfaiataria e o mocassim com salto tratorado brincam com o estilo boyish. Os suspensórios são ótimos acessórios para dar aquele toque irreverente no visual. Este de couro acendeu o combo sainha mais camisa.

Fotos Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) Produção de moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Beleza Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina) Modelo Alba Ramony (@albaramony) da Agência 40 Graus Bahia (@40grausbahia) Todos os looks são do Sarastro Brechó (@sarastrobrechooficial) Agradecimento Che Figo Osteria (@chefigoosteria)