Classificação na Sula garante R$ 3,1 milhões aos cofres do Bahia

Além da vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o empate por 0x0 com o Unión, nesta terça-feira (1º), trouxe um alívio para os cofres do Bahia.

Como premiação pela classificação no torneio internacional, o Esquadrão vai receber uma cota de 600 mil dólares. Na atual cotação, o montante corresponde a cerca de R$ 3,1 milhões. Dinheiro importante na temporada em que o clube acumula prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus.

A Sul-Americana, inclusive, tem dado um bom respiro financeiro ao Bahia. Este ano, o tricolor já arrecadou 1,7 milhões de dólares (cerca de R$ 9 milhões) em premiações na competição.

Com a vaga nas quartas de final garantida, o tricolor pode engordar ainda mais o cofre. Se avançar para a semifinal, o clube receberá 800 mil dólares de premiação, o que equivale a cerca de R$ 4,1 milhões.

O adversário do Esquadrão nas quartas de final da Copa Sul-Americana sairá do confronto entre Vasco e Defensa y Justícia-ARG. Os dois times fazem o jogo da volta nesta quinta-feira (3), no Rio de Janeiro. O duelo da ida terminou empatado em 0x0, na Argentina.