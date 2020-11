Classificado, Bahia voltará a jogar na Argentina após 60 anos

Depois de golear o Melgar, por 4x0, na noite desta quinta-feira (5), na Fonte Nova, e avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Bahia já sabe quem vai enfrentar na próxima fase da competição internacional.

O adversário do tricolor será o Unión Santa Fe, da Argentina, que eliminou o Emelec, do Equador. Os argentinos pederam o jogo de ida, em casa, por 1x0, mas conseguiram vencer o duelo da volta, no Equador, por 2x1, e seguiu vivo na competição.

Esse ano, o Unión eliminou o Atlético-MG, na primeira fase da Copa Sul-Americana. As datas das partidas ainda vão ser detalhadas pela Conmebol, mas a previsão é de que as partidas aconteçam entre a semana de 24 de novembro e o jogo de volta na semana de 1º de dezembro.

O confronto com o Unión Santa Fe vai marcar o retorno do Bahia à Argentina. A última vez que o tricolor atuou no país vizinho por uma competição oficial foi em 1960, quando enfrentou o San Lorenzo, em Buenos Aires, na primeira edição da Copa Libertadores da América.

Antes de voltar a atuar pela Sul-Americana, o Bahia tem compromissos pelo Brasileirão. Neste domingo o Esquadrão recebe o Botafogo, às 18h15, na Fonte Nova, em jogo que abre o retorno da Série A.

Já na quarta-feira (11), o adversário será O Fortaleza, também na Fonte Nova, mas em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.