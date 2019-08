Claudia Leitte comemora a chegada da filha Bela: 'seja bem-vinda'

A cantora Claudia Leitte comemorou a chegada da filha Bela nesta terça-feira (20), em Miami, nos Estados Unidos. A mensagem foi compartilhada em seu perfil no Instagram.

“Antes mesmo de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações!” Seja bem-vinda, minha estrela, minha #Bela!", escreveu a artista na sua rede social.

Ela mostrou as fotos de lembrancinhas do nascimento da filha. Claudia já é mãe de Davi, 10 anos, e Rafael, 6, frutos do casamento com o empresário Márcio Pedreira.

Amigos e fãs parabenizaram o casal. "Parabéns! Muita saúde pra essa princesa", escreveu o ator Thammy Miranda.

"Saúde, Bela! Mto amor", desejou a apresentadora Sarah Oliveira.

"Parabéns! Viva a #bela que ela traga ainda mais amor para esta família linda!", comentou a modelo Daniela Cicarelli.

A artista planeja voltar aos palcos em dois meses. "Em outubro, volto para os palcos com minha nova turnê. E já temos muito planejamento rolando para o Carnaval", contou Claudia, ao UOL.

Em um texto emocionado no Instagram, a cantora revelou que perdeu um bebê no ano passado, antes de engravidar de Bela. No relato, ela ontou que ficou grávida durante a turnê This Is My Carnaval. "Engravidei pela primeira vez no ano passado, em agosto. Havia sonhado com minha bebezinha. Mal pude conter a felicidade. Mas... ainda não era Bela... dessas coisas de Deus que a gente só entende depois", escreveu ela, na ocasião.