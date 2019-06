Claudia Leitte conta que se apaixonou por marido aos 12 anos

Claudia Leitte aproveitou o embalo romântico causado pelos Dia dos Namorados e, no Instagram, revelou que gostava do seu atual marido, Marcio Pedreira, desde os tempos do colégio, quando ela tinha 12 anos.

“Eu já tinha me apaixonado por ele na época da escola. Eu tinha 12 anos. Sabe quando você tem 12 e não tem peito ainda? Faz toda a diferença em sua vida”, disse ela, em vídeo, nesta quarta-feira (12).

“Ele já era um dos meninos, dos boyzinhos da escola que todas as meninas achavam muito gato. Ele andava com uma galera gata. E eu não tinha peito, mas eu era bonitinha, sim. Magrelinha, mas bonitinha. Depois encorpei”, continuou.

Apesar de conhecer "Marcinho do ISBA" desde a adolescência, o casal só foi ficar junto uma década depois, quando, por acaso, se encontraram em um restaurante em Salvador.

“Eu não reconheci de imediato. Não sabia que ele era Marcinho do ISBA, porque ele era tipo Davi (filho do casal), loirinho e tal, e nesse dia estava barbado. Eu não bebia nessa época, e comecei a ficar meio ‘tri-li-li’. Acho que foi isso que me fez olhar para ele diferente. Fiquei apaixonada pela segunda vez”, confessou.

Após o reencontro, Claudia e Marcio passaram a se ver mais vezes, e em outro encontro com amigos em comum, ela o reconheceu:

“No meio da conversa, olhei a pinta que ele tem na bochecha e falei: ‘Rapaz, esse cara é Marcinho’ e perguntei se ele era o Marcinho do ISBA”, disse.

Por um certo exagero na bebida, Claudia pegou uma carona com Marcio para voltar para casa. “Meu carro era pequenininho, e ele tinha uma caminhonete bem alta. Eu estava semi alcoolizada. Quando fui entrar no carro dele, caí e bati a barriga na porta do carro. Um negócio horrível. Já entrei e fui esculhambada”, contou.

Claudia se fez de difícil não quis dar pinta de que estava apaixonada por Marcio. “Fique você sabendo que estou pegando uma carona aqui, mas não entrei nesse carro para ficar com você. Eu não sou oferecida. Ele chegou para mim e falou: ‘E quem disse que eu estou dando essa carona para ficar com você?’”, lembrou.

Durante a carona, no entanto, Marcio colocou a música romântica e pintou o clima. “Ele colocou a música no repeat. Não se faz isso com a mulher, gente. Porque olha só o que deu? Três filhos, nove cachorros e quase quinze anos juntos. Esse é o nosso décimo quarto Dia dos Namorados”, comemorou.