Claudia Leitte deixa maternidade com a filha, Bela, em Miami; veja vídeo

(Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Claudia Leitte deixou a maternidade com a filha, Bela, e compartilhou um registro com a menina no carro ao deixar o hospital em Miami, na Flórida, Estados Unidos, nesta quinta-feira (22). A caçula nasceu na terça-feira (20) através de um parto cesáreo. Claudia e o marido, o empresário Marcio Pedreira, já são pais Davi, de 10 anos, e Rafael, de 6.

A assessoria de imprensa da cantora afirmou a revista Quem que ela vive uma momento de realização com o nascimento da bebê. "Toda família vive nesse momento a emoção e felicidade do nascimento de Bela e agradece o carinho dos fãs, amigos e do público em geral que sempre admirou e acompanhou a cantora", afirma a representante, por meio de nota.

Claudia usou as redes sociais para falar sobre a chegada da menina. "Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações!' Seja bem-vinda, minha estrela", escreveu.

A cantora também mostrou a decoração do quartinho da maternidade, todo com ovelhinhas, incluindo o quadro na porta. Para deixar o hospital, Bela vestiu uma roupinha vermelha, cor tradicionalmente usada por recém-nascidos na saída do hospital. No carro, Claudia cantou a música Scandal of Grace, da Igreja Hillsong.