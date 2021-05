Claudia Leitte é criticada por comentário ‘evasivo’ no Altas Horas; entenda

Uma resposta nada objetiva, ou evasiva, sobre o que causa indignação em Claudia Leitte deixou alguns internautas indignados com a cantora. As críticas vieram após a participação da estrela baiana no programa “Altas Horas”, que foi ao ar no último sábado.

Ao ser questionada pelo apresentador Serginho Groisman sobre o que a deixa indignada, Claudinha declarou: “A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas acho que todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo e se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão”.

Deborah Secco e Ana Maria Braga engoliram a positividade gratiluz sem posicionamento da Claudia Leitte nesse vídeo pic.twitter.com/3PUyRoczeI — murilove (@murilobusolin) May 23, 2021

Aparentemente vendo que ela não iria falar sobre questões mais sensíveis, o apresentador se voltou para a atriz Deborah Secco, que participou através de um telão, e fez a mesma pergunta, quando a resposta foi mais objetiva. “O que me indigna é a gente normalizar as piores coisas e seguir adiante como se estivesse tudo bem, que é isso mesmo. Não é isso mesmo, isso não pode continuar, as coisas têm que mudar”, declarou a atriz, que foi acompanhada por comentários de mesmo teor da apresentadora Ana Maria Braga.

Claudinha não quis acrescentar nada além e acabou sendo acusada por internautas de ignorar o momento atual do Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia da covid-19 no mundo.

Em sua fala, Ana Maria focou sua crítica à gestão da pandemia pelos governantes. “Por exemplo, a falta de vacina no Brasil. Tem países na Europa que começaram a vacinação seriamente. Ter mais gente ou menos gente aqui não justifica, a gente não tem vacina para toda a população e não tem por motivos que todos conhecem, é só ligar o telejornal. Não pode se normalizar isso, temos que nos indignar”, afirmou a apresentadora, que estaria se referindo ao fato do presidente Jair Bolsonaro ter negado ofertas para a compra de vacinas, conforme foi relatado na CPI de Covid.

Deborah ainda acrescentou outros problemas sociais graves, além de crimes não solucionados. “É impressionante. São os meninos que desapareceram e ninguém sabe onde estão. Um psicopata que mata gays no Sul e a gente mal fala sobre isso. É tudo muito normalizado, é tanta coisa ruim acontecendo e a gente vai seguindo”, complementou.

Um #AltasHoras cheio de convidados mais do que especiais! pic.twitter.com/zfLYEHvH1m — TV Globo em ???? (@tvglobo) May 23, 2021

Por conta da neutralidade, parte do público criticou a postura da artista. “Claudia Leitte tem a chance de se posicionar agora no Altas Horas e prefere ficar com essas frases generalista que não dizem nada. Ana Maria foi lá e soltou o verbo!”, mencionou um usuário do Twitter.

O cantor Tico Santa Cruz foi outro a comentar a entrevista, e mandou um recado direto para a cantora: “@ClaudiaLeitte querida!!!! Sabe que gosto muito de ti! Confia em mim, não tenha receio de se posicionar, quanto mais artistas se posicionando menos os Haters farão sentido! Precisamos de Todo mundo para pontuar esse descaso da pandemia! Não tem nada a ver com ideologia, é VIDA”, postou no Twitter.