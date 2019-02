Claudia Leitte e Daniela Mercury puxam trio sem cordas na Barra

O folião pipoca tem um motivo a mais para querer curtir a quinta-feira (28) de Carnaval no Circuito Dodô (Barra/Ondina). A prefeitura acaba de divulgar que as cantoras Claudia Leitte e Daniela Mercury, além das bandas Harmonia do Samba e Eva, desfilam sem cordas, em trios independentes. A abertura da festa do Circuito Dodô será feita pelo Furdunço (concentração 15h, na Barra).

A abertura oficial da festa, com a entrega das chaves, será 18h, no Campo Grande, também na quinta.

O prefeito ACM Neto apresenta a programação detalhada e as novidades do Carnaval 2019 em coletiva nesta quarta-feira (20), na Casa do Carnaval, no Pelourinho. Na mesma ocasião, toda a operação especial montada pelos órgãos públicos municipais para a folia também será divulgada à imprensa.

Os secretários e dirigentes envolvidos com a festa, organizada pela Saltur, estarão presentes na coletiva. A expectativa da Prefeitura é que o Carnaval movimente R$ 1,8 bilhão na economia da cidade, gerando 250 mil empregos temporários.