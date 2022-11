Claudia Leitte é vaiada durante show em Salvador; fãs cantavam em apoio a Lula

A cantora Claudia Leitte foi vaiada por parte do público enquanto se apresentava na Micareta Salvador, nesta sexta-feira (4), no Wet Salvador. A artista inicialmente ficou sem reação e, depois, mandou um recado para os fãs.

Tudo aconteceu quando Claudia Leitte começou a cantar a música "Chame Gente". Durante a canção, um grupo que estava no local começou a puxar um canto em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito no último domingo, e Claudia, então, parou de cantar, o que fez com que as vaias começassem.



A cantora tentou conversar com o público rapidamente e, em seguida, ficou em silêncio, enquanto o público seguia vaiando. "Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem", disse Claudia.

Após alguns minutos, o show foi retomado sem novos protestos.

Confira o momento:



Polêmica

Claudia Leitte nunca se posicionou abertamente sobre em quem vota, mas fãs deduziram que a loira apoiava Jair Bolsonaro após ela publicar, em setembro, um vídeo onde aparecia um abajur em formato de arma em cima de uma bíblia. Após repercussão negativa, a artista apagou a postagem.

"Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos", justificou.

Outro gesto que levantou suspeitas de que Claudia Leitte apoiava Bolsonaro foi que, no mês de outubro, ela passou a seguir o cantor gospel André Valadão nas redes sociais. Ele era apoiador ferrenho à reeleição do então presidente e falava regularmente sobre política em seu perfil.