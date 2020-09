Claudia Leitte explica que deixou o The Voice Kids por questão de saúde

O The Voice Kids voltou ao ar no último domingo (13) apresentando os melhores momentos da temporada até aqui. A atração ficou meses fora da das telinhas por conta da pandemia de covid-19.

Mas o próximo episódio contará com novidades, principalmente na cadeira de jurados. Cláudia Leitte anunciou que não irá mais fazer parte do time do programa, dando seu lugar para Mumuzinho. Simone & Simaria e Carlinhos Brown seguem na competição.

“Neste momento difícil e tão sensível que estamos vivendo no mundo, terei que acompanhar as últimas etapas do The Voice Kids de casa. Vou emprestar minha cadeira com muito amor para o meu amigo Mumuzinho”, afirmou Claudia ao contar sobre a decisão.

Agora, a cantora acabou revelando que o principal motivo de ter deixado o programa foi por conta da saúde. “Era um trâmite complicado. Saio da minha casa, pego o avião… Chegamos a conversar várias vezes. É uma questão de saúde que estamos vivendo. É um momento doido. Vimos as possibilidades e não rolou”, contou Claudia Leitte.