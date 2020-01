Claudia Leitte fará show gratuito na inauguração do Centro de Convenções

A inauguração oficial do Centro de Convenções de Salvador, no próximo dia 26, vai ter a cara da Bahia: com muita festa e muito axé. Nesta quarta-feira (15), foi confirmado que o evento terá um show gratuito de Claudia Leitte.

A novidade foi anunciada pelo prefeito ACM Neto, que posou ao lado da cantora durante vistoria ao equipamento. Segundo o gestor municipal, o show é um presente de Claudia Leitte à cidade, que não cobrará cachê para se apresentar.

"Claudinha é um nome que leva Salvador e a Bahia para o mundo inteiro. Para a gente, hoje, é muito orgulho saber que ela está dando esse show. Vai ter aqui (no Centro de Convenções) a Praianha da Claudia, de graça, e todos vocês convidados", disse ACM Neto.

"Não sou eu que estou dando presente. Presenteada sou eu, que está tendo a honra de fazer essa inauguração no dia 26 desse Centro de Convenções que está a coisa mais linda. É uma honra participar desse momento histórico para a nossa cidade", afirmou Claudia Leitte.

A inauguração do Centro de Convenções, que fica na Boca do Rio, no antigo Aeroclube, começará às 10h e se estenderá até as 14h. A programação completa ainda será divulgada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Novo Centro de Convenções

O espaço contará com duas praças de exposição, seis escadas rolantes, seis elevadores, oito auditórios moduláveis de 800 m² cada. A estrutura terá também seis salões de 522 m² cada, 12 salas de 236 m² e 28 espaços de reuniões que têm possibilidade de virar camarotes tanto para os eventos externos - como os shows voltados para o mar - quanto os internos.

No segundo piso haverá um restaurante que, por enquanto, funcionará apenas durante eventos e será gerenciado pela própria GL Events. Na parte voltada para o mar, onde acontecerão grandes shows, a divisão entre a calçada e a ciclovia da orla não terá muro, e sim um gradil para preservar a mirada azul da praia. O estacionamento terá 1,4 mil vagas.

Neste ano, o Centro já abrirá as portas para receber diversos eventos, como o Congresso Nacional de Hotéis; a Feira SuperBahia e Convenção Baiana de Supermercados, Atacados e Distribuidores; Bienal do Livro; Festival Afropunk.

Sobre a autoridade da prefeitura quanto ao uso do Centro de Convenções para a realização de eventos, o secretário explicou que a gestão municipal tem direito de ocupar o equipamento em determinados períodos do ano.

“Se a prefeitura, que é dona do equipamento, investiu e produz eventos na cidade, utilizará dessa prerrogativa contratual. O objetivo não é só oferecer o equipamento para o mercado, é fazer com que de fato ele seja ocupado”, disse.

Foto: Marina Silva/CORREIO

Até 2024, a GL Events tem mais de 30 eventos no radar para o equipamento. A empresa ficará a cargo dos custos de manutenção, assim como captação e contratação dos eventos. A partir de agora, caberá à GL também definir as tarifas de locação das dependências. A empresa é a mesma administradora de espaços como Riocentro e a Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e a São Paulo Expo.

Para fazer a gestão, a GL Events terá que investir R$ 10 milhões em outorga fixa. A primeira foi paga com a assinatura do contrato, este mês. A próxima será após seis meses de concessão. Além disso, após seis anos, a nova gestora deve pagar uma outorga variável equivalente a 5% da receita bruta no período e deve investir mais R$ 14 milhões.

Foto: Betto Jr/Arquivo CORREIO

Mais detalhes

Em formato de pomba, símbolo presente na bandeira de Salvador, o Centro de Convenções possui duas “asas”, a Norte e a Sul, formada por pavilhões que já estão com climatização e sistema contra incêndio concluídos.

O sistema de ar-condicionado faz parte do planejamento de preservação das estruturas porque evita a entrada da maresia. Quem explica é o engenheiro fiscal da Sucop, Gustavo Muccini, responsável pela fiscalização do andamento da construção.

“Para evitar a salinização, que é muito intensa nessa região, todo o ar insuflado para dentro é filtrado e dessalinizado”, esclarece.

Além disso, a fachada passou por um processo de impermeabilização, o piso de mármore do foyer dos pavilhões já está no lugar e toda a pintura interna foi entregue no fim do ano passado. As redes de água, esgoto e cabos de dados também já estão completas.

Segundo Tinoco, o Centro de Convenções possui 50 espaços ao todo, quase todos moduláveis para dar flexibilidade à diversidade de eventos que a estrutura se prepara para receber. Com 37 mil m² de terreno construído, o equipamento possui três pisos e será a terceira maior estrutura municipal do tipo no país, com capacidade para 14 mil pessoas na parte interna e 20 mil na área externa.

Para esta última parte, foi escolhido o piso intertravado, com maior permeabilidade para areia da praia. O acesso para carros será no piso térreo e o de pedestres, no nível mais elevado, próximo da Avenida Octávio Mangabeira.