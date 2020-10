Claudia Leitte lamenta morte de fã: 'Está doendo muito. Um dia vou te encontrar'

A cantora Claudia Leitte usou suas redes sociais nesta quarta-feira (14) para homenagear uma fã, que morreu nesta terça-feira (13) pela noite. Raquel Queiroz de Jesus, 33 anos, lutava contra o câncer de mama desde 2018 e descobriu um nódulo no fígado na semana passada.

"Eu sei, Senhor! Eu sei que estás no controle... está doendo muito... minha @rquel31... Descanse em paz! Um dia vou te encontrar com Jesus! (...) Que Deus conforte e console a família de Raquel, em nome de Jesus!", escreveu Claudinha nesta quarta em seu Instagram.

Raquel também era torcedora tricolor - membro da torcida feminina do Bahia, Tricoloucas - e era conhecida por sempre comentar nas redes sociais, seja sobre Claudinha ou sobre os jogos do time - ela, inclusive, era seguidora ativa do CORREIO no Instagram e Twitter e sempre comentava nas publicações.

O Esporte Clube Bahia também lamentou a perda. "Com enorme pesar, lamentamos a prematura perda da tricolor @Rquel31, ontem à noite, aos 33 anos. Também grande fã de @ClaudiaLeitte, era figura cativa na Fonte Nova e aqui no @Twitter. Lutava contra o câncer de mama desde 2018 e descobriu um nódulo no fígado semana passada", escreveu o time.