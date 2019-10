Claudia Leitte lança single que mistura inglês, espanhol e português

Claudia Leitte lançou nesta terça-feira (01) o seu novo single chamado "Bandera". O hit mistura três idiomas, com trechos em inglês, espanhol e português. ideia é representar uma nação global que, independente da língua, se empenha em causas comuns como o amor, o bem, a esperança e a construção de um universo melhor para o futuro.

“Essa música marca um novo ciclo em minha carreira, com nova turnê e projeto. É uma fase muito importante para mim. O single “Bandera” juntará todas as bandeiras, unirá o mundo em prol de uma mesma mensagem. Bandera é Boricua, Domicana, Cuba, Colombiana, Brasil e Barcelona. ‘Bandera’é do mundo,é para o mundo!”, comentou a cantora.

Esta é a primeira música lançada pela cantora após o nascimento de Bela, sua filha. A canção já está disponibilizada nas plataformas digitais e é o ponto de partida para a nova turnê da cantora, cujo primeiro show está marcado para 26 de outubro em Salvador.

Uma das compositoras música é Priscilla Renea, que já escreveu para Ariana Grande, Mariah Carey, Kelly Clarkson, Fifth Harmony, Charlie Puth, Little Mix, Demi Lovato, Madonna, Rihanna, entre outros. Também tem Marco Borrero, creditado em canções de Bebe Rexha, Zara Larsson, só pra citar alguns. Esta última também aparece em projetos de Mark Landon. Por fim, também colaborou Lil’Eddie, tendo composições com Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Maluma, Nicky Jam, Jessie J e muitos outros!

Confira o clipe abaixo:



Confira a letra:

If all that you have is money

You don’t really have nothing

All that I have is my dream

I’m gonna be something

Right now is only a seed

But it’s gonna be a tree

Tall as a giant in me

Tall as a giant in me

Oye, this go out to mi gente

Let’s go dancin’ all en la calle

Sweat all over our bodies

Oye, this is go out to be mi gente, gente

I wanna see you pull up your bandera, bandera, bandera, ra!

Pull up your bandera, bandera, bandera, ra!

Puerican, Dominicana, Cuba, Colombiana

Pull up your bandera, bandera, bandera, ra!

If all that you have is my love

Baby then that is enough

All that I have is your ?

And that’s the perfect start

Know that if push comes to shove

I’m gonna fight for us

March to the beat of my drum

Porompompompom

Oye, this is go out to mi gente

Let’s go dancin’ all en la calle

Drippin’ sweat all over our bodies

Oye, this is go out to mi gente

I wanna see you pull up your bandera, bandera, bandera, ra!

Pull up your bandera, bandera, bandera, ra!

Brasil, Barcelona, represent whatever are you from, yah

Pull up your bandera, bandera, bandera, ra!

(Wave your bandera, wave your bandera)

Pra quem não foge à luta

(Wave your bandera, wave your bandera)

Aquele que não teme o que há de chegar

(Wave your bandera, wave your bandera)

Vista a sua armadura, a alegria agora é em todo lugar

(Wave your bandera, wave your bandera)

Finque a sua bandeira, viva a sua maneira

Tem que espalhar o bem, sem ter que olhar a quem

(Wave your bandera, wave your bandera)

Bota a mão no seu peito e comece a cantar

Yeeee-ah! Yeeee-ah! Yeeee-ah!

I wanna see you pull up your bandera, bandera, bandera, ra!

Pull up your bandera, bandera, bandera, ra!

Puerican, Dominicana, Cuba, Colombiana

Pull up your bandera, bandera, bandera, ra!

Pull up your bandera, bandera, bandera, ra!