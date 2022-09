Claudia Leitte mostra abajur em forma de arma junto de bíblia e gera polêmica

A cantora Claudia Leitte causou polêmica e virou um dos assuntos mais comentados na noite da terça-feira (13) nas redes sociais depois de publicar um vídeo nos stories do Instagram em que aparece um abajur dourado em formato de arma em cima de uma bíblia. Ao fundo, está uma foto da cantora com o marido, Márcio Pedreira.

Internautas associaram as imagens a um possível alinhamento de Claudia ao presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à eleição e abertamente armamentista.

A artista deletou o vídeo e publicou um texto na internet dizendo que não teve nenhuma "intenção política" ao compartilhar os itens da sua cabeceira, que inclui ainda o livro "The Gift: 14 Lessons to Save Your Life" ("O Presente: 14 lições para salvar sua vida").

Vocês viram o storie da Claudia Leitte? A Ivete Sangalo foi tida como Bolsonara por muito menos. pic.twitter.com/lEsSOGiD5A — alexandre. (@alexandreoxe) September 14, 2022

"Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos", diz.

"Fez sentido pra mim, pois havia acabado de ler 'usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo'. E, pra mim, não siginifica nada além disso. Marquei o meu amigo que me deu o livro que mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou por minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim!", acrescentou.

Ela também divulgou um trecho de um site especializado em decoração falando do abajur, uma peça do italiano Philippe Starck. Na base, está escrita a frase "A felicidade é uma arma quente". A coleção foi lançada, segundo o fabricante, para chamar atenção em relação às exportações de armas dos governos pelo mundo. As peças são em ouro e prata, remetendo à ligação entre dinheiro e guerra. Há também uma peça preta, que simboliza a morte.

Críticas

Nas redes sociais, os comentários criticaram o fato do objeto em formato de arma estar em cima da bíblia. "Claudia Leitte escolhendo uma música good vibes pra filmar uma ARMA junto de uma bíblia. Sério, essa gentalha não tem o menor senso do ridículo, né?", escreveu um internauta.

"Ivete Sangalo sendo contra as armas pregando pelo amor no Rock in Rio. Claudia Leitte filmando arma em cima de uma bíblia. Sempre foi fácil escolher, agora mais ainda", escreveu outra, lembrando a falta da cantora baiana essa semana no festival.

"Que tipo de mensagem é essa? Por qual motivo alguém grava uma arma e uma bíblia? Em um ano leitoral com violência política tão acentuada?", questionou outra.