Claudia Leitte participará de live comandada pelo Alô Alô Bahia

O projeto Alô Alô Convida*, promovido pelo site Alô Alô Bahia, receberá Claudia Leitte em sua terceira edição. A entrevista, que será conduzida pelo jornalista Pedrinho Figueredo, acontecerá no dia 24 de setembro, a partir das 20h, no Instagram @sitealoalobahia.



Cantora, compositora e empresária, Claudia cresceu em Salvador, de onde nasceu sua paixão pela música ainda aos 3 anos de idade, quando cantou publicamente a música “ Emília, a Boneca da Gente”. De lá pra cá, lançou diversos projetos, foi indicada a muitos prêmios e é considerada uma das principais artistas do país, com cerca de 21 milhões de seguidores apenas no Instagram.

