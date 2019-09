Claudia Leitte posta foto amamentando Bela

Claudia Leitte postou nas redes sociais mais uma foto em que aparece com a filha Bela, que nasceu em 20 de agosto em Miami, nos EUA. A menina é a terceira filha da cantora, a primeira menina.

Na foto postada, a cantora aparece amamentando Bela, que usa uma roupinha cor de rosa. Para tapar o seio, ela usou um emoji.

Também no Instagram, Claudia divulgou um buquê de flores que ganhou da direção da TV Globo. Para saudar a chegada da Bela, a equipe do reality The Voice Kids programa que a cantora faz parte do time de jurados, fez questão de presentear a artista.

"Nossa família do 'The Voice' cresceu e o nosso fofurômetro está explodindo de tanto amor. Parabéns pela chegada da kids mais bela de todas", dizia o recado.

Claudia é mãe também de Davi, 10 anos, e Rafael, 7, todos do relacionamento com o empresário Márcio Pedreira.

(Foto: Reprodução/Instagram)