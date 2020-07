Claudia Ohana é criticada por Luisa Mell após devolver cachorros: 'Devastador'

A ativista do direto dos animais Luisa Mell publicou um texto no Instagram nesta segunda-feira (20) criticando a atitude da atriz Claudia Ohana, que devolveu dois cães, Thor e Tigrão, meses após adotá-los da ONG de proteção animal Projeto Toca do Bicho.

"Muitas pessoas me escreveram para eu me posicionar sobre a polêmica envolvendo a atriz Claudia Ohana e a ONG Toca dos Bichos. Para quem não sabe, ela adotou dois filhotes em dezembro e devolveu, quando começou a pandemia, porque eles estavam destruindo sua sala. Infelizmente este caso não é único. Só neste ano, 50 animais foram devolvidos para o meu instituto. 'Ele cresceu muito,' 'Ele destruiu muitas coisas', 'Meu novo namorado não gosta de cães', 'Estou sem tempo, são algumas das desculpas que tenho o desprazer de escutar", escreveu Luisa.

"Mas o pior mesmo é ver o sofrimentos dos animais que são devolvidos. Alguns choram dia e noite sem parar. Alguns adoecem de tanta tristeza. Muitos que são adotados filhotes e devolvidos adultos, nunca mais tem uma nova chance, como é o caso do Lucas que está abraçado comigo na foto. Ele foi devolvido porque cresceu demais. Animais resgatados por ONGs normalmente já sofreram muito. Nós fazemos um tratamento psicológico com muitos. Vocês tem ideia do quanto é devastador para eles serem devolvidos?", questiona.

"Claudia, eu sei exatamente o que é ter uma casa destruída por um filhote. Sei que não é fácil, nem agradável. Mas não é comparável a dor de ser abandonado. 'Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas' ou tenha responsabilidade nas suas ações quando elas envolvem serem que tem sentimentos!", finalizou a ativista.

No Instagram, Claudia chegou a fazer uma publicação se pronunciando sobre a devolução, mas apagou.

"Eu adotei eles poucos dias antes da pandemia e aí eu fiquei sozinha em casa. Aguentei 3 meses de limpar tudo, eles foram destruindo... enfim, normal, cachorros pequenos. E não tava aguentando minhas costas, eu dei um jeito nas costas. E eu ia pra casa do meu primo, um amigo meu que é praticamente um irmão, e o pessoal da Toca do Bicho não deixou eu mandar", justificou.

"Eles [ONG] falaram que tudo bem, que os cachorros poderiam ficar lá um tempo com a mãe deles, com os irmãozinhos, e que depois eles voltariam para cá. Porque a minha intenção era depois da pandemia poder voltar porque aí eu posso passear com eles e posso ter uma vida normal porque estava muito difícil pra mim, trancada em casa. E aí eles fazem isso, botam pra adotar os meus cachorros e ainda fazem publicidade em cima disso. Eu fiquei muito chateada, eu tenho muita saudade deles, eu não abandonei eles e realmente é muito chato isso", afirmou a atriz.

Após a declaração da atriz, a ONG se pronunciou e expôs áudios em que Claudia diz "eu, infelizmente, vou ter que devolver eles. Eu sei que isso eu não deveria fazer, mas estamos em um momento muito complicado".

"Até o momento vínhamos mantendo o anonimato de quem devolveu Thor e Tigrão. Mas diante das inverdades postadas pela atriz Claudia Ohana, que até apagou o próprio vídeo feito no feed, por conter absurdos, e procurar a classe artística para justificar o injustificável, peço que vejam o vídeo e tirem as próprias conclusões. Somos uma ONG seria, que luta com dificuldade para manter mais de 150 animais e encaminhá-los à famílias que os tratem como filhos", apontou.

"Não doamos animais para locais onde haja risco de fuga, longe da nossa área de atuação, porque fazemos acompanhamento pós-adoção, justamente para ver se o animal está sendo bem tratado, orientando nos cuidados veterinários e comportamentais. Não doamos os animais para, ao menor sinal de dificuldade serem devolvidos como se o abrigo fosse uma colônia de férias, para o tutor buscar quando bem entender. Abrigo é local de passagem. E explicamos e colocamos no termo de adoção que se for constatado que o adotante não têm condições de ficar com o animal, que temos sim o direito de pega-los de volta, pois o bem-estar deles vem em primeiro lugar. Claudia Ohana nunca se preocupou em saber deles, nunca foi visitá-los ou mandou um saco de ração para os filhos que dizia tanto amar. Ela sumiu. E vem cobrar da gente algo? Querer agora os 2 de volta para amenizar a situação? Acabou a confiança! O que você, pensaria de alguém que agiu assim? Por que a atriz apagou o primeiro vídeo que fez, bloqueou comentários no instagram? Porque ela não os adotou às vésperas da pandemia como disse, e sim em dezembro Como postado no proprio instagran dela! E já vem há tempos tentando se livrar deles", disse.

"Seja famoso ou não, para nós o adotante bom é o que ama incondicionalmente e não o que ao menor sinal de problema os descarta. As inconstancias dela durante todo o período de adoção nos deixaram bem inseguras. A cada hora dizia uma coisa, mas não fazia o principal: dar a vida que todo filhote precisa, com educação e limites para eles, cuidados veterinários etc. Contra fatos, não há argumentos. #somostodosthoretigrao", dizia o post da ONG.