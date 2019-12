Claudia Rodrigues 'ainda está com muitas dores', diz empresária

A atriz Claudia Rodrigues foi internada novamente em um hospital em São Paulo na última segunda-feira, 2 Nesta terça-feira, 3, a empresária Adriane Bonato deu mais detalhes ao E+ sobre o estado de saúde da atriz, que sofre com uma esclerose múltipla.



"A Claudinha está recebendo a medicação que chegou dos Estados Unidos, ainda faltam duas horas de infusão, mas está ainda com muitas dores, não dormiu nada, chorou muito e com dores terríveis. Mas estamos esperançosos que hoje as dores acabem", afirmou nesta tarde.



"Eu ia gravar um vídeo dela mas o médico achou melhor não, pois por conta dela estar bem debilitada, iria assustar as pessoas", continuou.



Adriane ainda pediu orações para Claudia Rodrigues: "Continuem orando por ela, pois, juntos e unidos, conseguiremos essa graça! Gratidão. E que todos continuem sendo abençoados grandemente por Deus!"



A empresária ainda fez questão de negar possíveis boatos: "Quanto à notícia que ela morreu, só tenho uma coisa a dizer: ela não morreu e não vai morrer, ela luta pela vida e para fazer o Brasil voltar a rir com o humor que ela faz, que é só o que ela quer fazer de novo."



"E com Deus na frente é o que ela vai conseguir, é questão de tempo, eu tenho certeza disso, pois quem tem fé e tem Deus, tem tudo! E a vitória é certa. Acreditem!", encerrou a amiga de Claudia Rodrigues.



Claudia Rodrigues foi internada na última segunda-feira, 2, devido a fortes dores de cabeça desde a sua última internação, que teriam se intensificado no último fim de semana.



Não se trata da primeira internação de Claudia Rodrigues em 2019



Em 23 de março, a atriz foi hospitalizada, recebendo alta dias depois, no início de abril. "Vou fazer vocês rirem em dobro", comemorou após a saída do hospital, na ocasião.



No fim de maio, Claudia Rodrigues passou por uma nova internação após desmaios e pressão baixa.



Em 19 de outubro, a humorista publicou um vídeo após receber alta de uma nova internação para realização de exames.