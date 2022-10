Cláudio Castro é reeleito governador do Rio de Janeiro

O governador Cláudio Castro (PL) foi reeleito governador do Rio de Janeiro neste domingo (2). Com mais de 91% das urnas apuradas, ele tem 58,24% dos votos, vencendo o principal adversário, Marcelo Freixo (PSD), que ficou com 27,66%.

Ainda concorreram também Rodrigo Neves (PDT), Paulo Ganime (Novo), Juliete (UP), Cyro Garcia (PSTU), Eduardo Serra (PCB) e Luiz Eugênio (PCO), todos com menos de 10% dos votos.

Castro, de 43 anos, foi eleito vice-governador do Rio em 2018, na chapa de Wilson Witzel. Começou a carreira política dois anos antes, quando foi eleito vereador. Nascido em Santos (SP), ele é advogado e cantor católico.

Em agosto de 2020, Castro assumiu o governo do Rio interinamente com o afastamento de Witzel por suspeitas de corrupção. Após o impeachment, em abril de 2021, ele se tornou governador de forma definitiva.