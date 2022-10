Claus quer Bahia equlibrado para conquistar o acesso: 'Momento mais importante da carreira'

Para muitos jogadores do Bahia, a partida contra o Guarani, nesta sexta-feira (28), às 19h, será a mais importante da carreira. Na Fonte Nova, o Esquadrão terá a chance de garantir o acesso à primeira divisão.

Entre os atletas que vivem a expectativa para conquistar o objetivo está o goleiro Mateus Claus. Titular do tricolor na reta final da Série B - após a lesão de Danilo Fernandes -, o jogador de 28 anos destaca que vive a melhor fase da carreira e entende o retorno à Série A como a coroação pelo bom momento.

"Subir uma grande equipe, um gigante do futebol brasileiro para a Série A, com certeza é o momento mais importante da minha carreira", afirmou ele.

Para confirmar o acesso sem depender de outros resultados, o Bahia precisa vencer o Guarani por qualquer placar. Na última rodada, contra o Vila Nova, o Esquadrão também precisava apenas de um triunfo, já que os concorrentes tropeçaram, mas não passou de um empate por 1x1 e deixou a chance escapar. Por isso, Claus aponta que diante do Bugre será importante controlar a ansiedade.

"A gente tem que ser equilibrado psicologicamente, então a gente está trabalhando isso até mesmo fora de campo, com a Michele, nossa psicóloga do clube. Fazendo um trabalho específico, acho que está sendo muito bom para nós", iniciou o goleiro.

"Temos que vencer. Buscamos os três pontos, temos que ser uma equipe equilibrada, estamos preparados, com o apoio da nossa torcida, que é muito importante. Quando tivemos o revés por 1x0 eles nos apoiaram, e foi nesse momento que a gente cresceu. Acredito que com a força de time e torcida tem tudo para dar certo", completou.

Mateus Claus foi questionado sobre o rendimento recente do Bahia na reta final da Série B. O Esquadrão venceu apenas um dos últimos oito jogos e no returno do Brasileirão é apenas o 12º colocado. Apesar dos números ruins, ele afirma que a equipe deve focar apenas na partida contra o Guarani.

"Não temos que pensar nisso. Temos que pensar que somos o 3º colocado [o Bahia é o 4º colocado da Série B], que brigamos pelo acesso e que estamos desde a primeira rodada no G4. É esquecer as estatísticas, temos 90 minutos para nos concentrar ao máximo, fazer o nosso melhor e vencer", finalizou.