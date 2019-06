Clima de carnaval: Farol da Barra teve Bell, paquera e muita festa

Gracias, fue bueno, adios. Sem chorar, tampouco se arrepender, a pegação foi eterna enquanto durou pelos lados do Farol da Barra, ontem, onde aconteceu a segunda edição da Arena Brahma – evento que junta música e futebol ao melhor estilo “Fan Fest”, que foi sucesso por aqui durante a Copa do Mundo em 2014.

A competição da vez é a Copa América e antes do jogo do Brasil contra a Venezuela, o cantor Bell Marques comandou a festa no Farol para fazer o aquecimento: para o jogo e em alguns corações.

Foi o caso do casal mineiro Ronaldo Júnior e Letícia Nunes, ambos de 25 anos. Os dois moram na região da Barra há dois anos e se descrevem como apaixonados pela capital baiana.

“Curtimos Carnaval juntos, namoramos há sete anos. Qualquer momento é bom para ficar junto e com Bell rola um clima de romance”, afirmou Ronaldo, que é engenheiro.

O repertório de Bell na noite teve todos os hits que marcaram a carreira do cantor, ex-Chiclete com Banana. Selva Branca e Voa Voa se misturaram com Dandalunda, sucesso de Daniela Mercury.

Em época de São João não pode faltar um forrozinho, certo? Ao que tudo indica, Bell concorda com isso.

O vento na noite da Barra estava forte e ele deu uma força cantando Frevo Mulher para o vento sacudir as cabeleiras de gente como o trio colombiano formado por Alex Garzon e os irmãos, Carolina e Carlos Pérez.

Todos eles fizeram sua estreia na Bahia e tiveram o primeiro contato com Bell. Alex e Carol são casados e aproveitaram o clima para ficar agarradinhos antes do jogo. Eles já foram à Fonte Nova na vitória colombiana sobre a Argentina e pretendem voltar para Bogotá com mais um triunfo em sua aventura brasileira. A Colômbia joga novamente na Fonte, contra o Paraguai no próximo domingo.

Por outro lado também se viam aqueles e aquelas que só queriam curtir a festa e o Carnaval fora de época comandado por Bell. Afinal de contas, o cenário para uma nostalgia momesca era mais do que propício.

Foi o caso das estudantes de Turismo e Hotelaria na Uneb, as amigas Milena Ubal e Amanda Teixeira. Elas fizeram uma maratona de música e seleção canarinho: começaram lá no Pelô, curtindo o time feminino que sob o comando da recordista Marta venceu a Itália por 1x0.

E ainda aproveitaram o embalo da Didá.

Pensa que a farra acabou? Que nada. Foram na paleta mesmo do Centro Histórico até a Barra para curtir Bell antes de terminar a noite com o jogo dos rapazes no time masculino.

“Carnaval é a melhor época e Bell combina demais”, apontou uma eufórica Milena, 19 anos, antes de ser complementada pela amiga Amanda, 21 anos, que gosta muito de Bell por influência familiar.

Segundo a organização da Arena Brahma, dez mil pessoas estiveram no evento ontem, que acontece em outras quatro capitais além de Salvador: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Na capital baiana, a festa acontece novamente no próximo sábado, antes do jogo do Brasil contra a seleção peruana. Entrando no ritmo caliente da Copa América, quem vai subir no trio montado em pleno Farol da Barra é a banda Lambasaia.

E a festa ainda deve continuar acontecendo, desde que o Brasil avance para as próximas fases da competição continental.

* Com a supervisão do editor Donaldson Gomes