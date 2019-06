Climão: Jantar do Dia dos Namorados no Mais Você vira piada na web

O programa Mais Você entrou no clima do Dia dos Namorados e saiu à procura de um namorado que topasse fazer um jantar surpresa para a parceira, com a ajuda da produção. Durante um passeio no shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eles encontraram Pedro, que aceitou o desafio de preparar um jantar à luz de velas, com ajuda de Jimmy Ogro, para Nicole, com quem namora há cinco anos. Enquanto Pedro organizava as coisas para o encontro, a equipe tentava convencer Nicole a ir até os Estúdios Globo para finalizar a surpresa.

Quem assistiu ao programa nesta quarta-feira (12) provavelmente ficou constrangido ao acompanhar a história dos dois. Isso porque o casal acabou protagonizando um verdadeiro “climão”, muito longe do romantismo esperado. “Como muitos casais aproveitam o dia de hoje para homenagear o parceiro ou a parceira, eu sugiro que você sente aí: a gente quis presentear um casal com uma surpresa especial”, disse Ana Maria Braga antes de exibir o VT.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

Quando chegou ao Estúdio Globo, ela não disfarçou a insatisfação. “Pois é, agora vou ter que fazer todo meu trabalho no fim de semana”, disse ela. “Estou aqui por consideração, se não ficaria feio pra você”, falou Nicole, sem papas na língua. Pedro até tentou se explicar. “"No fundo, no fundo, algo me disse que você poderia reagir assim"”, falou, desanimado. “Não precisava ser tão fundo assim. Era bem óbvio”, respondeu a namorada, que emendou: "Curte aí o seu jantar comigo".

O Mais Você desta quarta-feira (12/06/2019) surpreendeu os telespectadores. Para celebrar o Dia dos Namorados, Ana Maria Braga promoveu um jantar romântico para um casal desconhecido. O que era para ser só sucesso, foi um ENORME fracasso. Assista! pic.twitter.com/Q4jt8n9fXm — Metrópoles (@Metropoles) 12 de junho de 2019

Internautas ficaram indignados com a atitude da garota. “Menina chata demais! Cinco anos nesse relacionamento egoísta?! Cai fora colega”, disse um telespectador. “Imagine a família e amigos do cara vendo esse programa. Aposto que ninguém gosta da Nicole e com razão…que mina vazia. Estou chocada real”, escreveu outro. Em defesa de Nicole, alguns ressaltaram que Pedro sabia que a namorada não gostava de surpresa - durante o encontro, ela lembrou que ele já tinha feito algo do tipo, e ela não tinha gostado. “Alguns não gostam e você não é obrigado a fingir que gostou de algo pra agradar os outros”, falou um terceiro.

A produção do Mais Você tentou de tudo para quebrar o gelo entre os dois; colocaram inclusive os músicos próximos, tocando canções românticas, e vez por outra o chef entrava para falar sobre o cardápio. Ao final, a repórter se aproximou para agradecer a presença dos dois. "Espero que o namoro de vocês dure muitos anos, e que saia esse casamento, porque depois de cinco anos...", comentou.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

Ana Maria tentou justificar o quadro. “A Nicole foi fofíssima com toda a equipe, mas foi implacável com o Pedro. Trazendo essa história hoje, a gente fica fora do chavão do clima do Dia dos Namorados, porque o que todo mundo espera num dia como esse é um clima mais de romance e tudo mais, mas essa é a vida real. É quase como um reality, nem tudo sai conforme o que a gente sonha ou espera na vida. Não quer dizer que seja ruim. Nós ligamos agora de manhã para o Pedro, para saber como anda o namoro, os dois continuam juntos, disse que a Nicole pediu desculpas para ele pelo clima do jantar, disse que estava muito nervosa e tudo o mais. A gente podia não ter mostrado a matéria e ter feito outra coisa, mas a gente acha que é o real", finalizou.