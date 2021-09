Climério de Oliveira terá mutirão de mamografia em outubro; veja como agendar

A Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA) fará um mutirão de mamografias gratuitas no mês de outubro. Do dia 1º até o dia 30, serão ofertadas 30 vagas por dia, com atendimentos de segunda a sábado.

Poderão agendar um horário mulheres com idade acima de 40 anos. Para tentar uma vaga, é necessário fazer um agendamento prévio por telefone e, no dia marcado para o exame, apresentar cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência com CEP. Não é necessário apresentar solicitação médica.

“A Maternidade Climério de Oliveira realiza o exame de mamografia gratuitamente durante todo o ano, a diferença neste mês de outubro é que não será necessário apresentar a solicitação médica, possibilitando o acesso de mais mulheres ao exame”, explicou Manuela Bulhosa, chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Métodos Gráficos.

Prevenção ao câncer de mama

O Mutirão de Mamografia da MCO-UFBA faz parte da campanha Outubro Rosa, que tem como principal objetivo alertar as mulheres sobre o câncer de mama e a importância da sua prevenção e diagnóstico precoce.

A mamografia é uma radiografia das mamas que permite visualizar alterações ou nódulos,, auxiliando ao diagnóstico do câncer de mama em fase inicial.

Segundo tipo de câncer mais comum no mundo, o de mama afeta principalmente mulheres acima de 40 anos. A doença tem maiores chances de cura quando descoberta na fase inicial.

Agendamento

Telefones: (71) 3283-9306 ou (71) 98726-4142

De segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h