Clipe com Caetano, Ivete e Gil marca volta da campanha 'Natal sem Fome'

A campanha Natal Sem Fome lançou essa semana um clipe com diversos artistas da música brasileira cantando "Quem tem fome, tem pressa". Participam da iniciativa Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Daniela Mercury e mais nomes de destaque do cenário nacional. A música é de Xande de Pilares, Gilson Bernini, Emicida e Mosquito.

A ideia é chamar atenção da sociedade para o crescimento da miséria no país e pedir doações. A campanha começou em 1994 e é organizada pela ONG Ação da Cidadania Contra Fome, a Miséria e Pela Vida, fundada por Herbert de Souza, o Betinho, falecido em 1997. Ela não acontecia desde 2017.

Este ano, a expectativa é arrecadar mais de 10 milhões de reais para o combate à fome até o mês de dezembro Doações podem ser feitas pelo site da campanha (acesse aqui).

Veja o clipe da música, que reúne Anitta, Xand Avião, Xande de Pilares, Caetano Veloso, Mart’nália, Alcione, Nando Reis, Criolo, Emicida, Teresa Cristina, Mosquito,Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gloria Groove, Elza Soares, Djavan,Rogério Flausino, Karol Conka, Daniela Mercury, Majur, Ivete Sangalo, Milton Nascimento, Chitãozinho e Xororó, Negra Li, Luisa Sonza, Zélia Ducan e Ludmila.

Segundo os organizadores, o Natal Sem Fome já doou mais de 32 milhões de quilos de alimentos até hoje, sendo realizado nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Apesar desses números “essa quantidade de alimentos é insuficiente em um país em que mais de 80 milhões de brasileiros vivem com algum grau de insegurança alimentar, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”, diz a organização.