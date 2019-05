Clipe da música Jenifer é o 10º mais visto do mundo no Youtube

O clipe da música ‘Jenifer’ alcançou 3,7 milhões de visualizações no Youtube e ficou em 10º no ranking dos vídeos mais vistos na plataforma em todo o mundo.

A marca foi obtida nesta terça-feira (28), cerca de 24 horas após a confirmação da morte do cantor Gabriel Diniz em um desastre aéreo.

Em janeiro, quando ‘Jenifer’ virou febre nas festas de pré-Carnaval, o clipe tinha chegado ao 8º lugar no escore global, com 4,7 mil visualizações por dia. As informações são do site G1, usando como fonte o serviço de monitoramento Kworb.

Com o aumento das visualizações, ‘Jenifer’ subiu 591 posições no ranking mundial do Youtube. Só para se ter uma ideia do salto, na segunda-feira, dia 20 de maio, o clipe teve 300 mil visualizações. O aumento registrado após a morte de Gabriel foi de 12 vezes.

No clipe, quem dá vida a Jenifer é a atriz Mariana Xavier. Anteontem, ao saber da morte de Gabriel Diniz, ela publicou uma homenagem no seu perfil pessoal no Instagram:

"Eu vivo dizendo que a vida é uma montanha-russa de emoções. Hoje a sensação que tenho é de que estou descendo sem freio uma curva radical demais. Dormi celebrando a vida e acordei com a notícia do acidente desse jovem talento no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo", escreveu.

"O que fica, da forma mais dolorida possível, é o ensinamento de que a vida é um sopro e nossa única certeza é de que precisamos ser o melhor que pudermos hoje", continua a atriz na postagem. "Gabriel era um sol. E o sol, quando se apaga pra gente, é porque foi brilhar em outro lugar", conclui.