Clipe de Alok terá cenas quentes com esposa grávida, a baiana Romana Novais

O DJ Alok, 27 anos, e a médica baiana Romana Novais, 27, gravaram o clipe da nova música "Table for 2". Imagens da gravação foram divulgadas nesta quarta-feira (25).

Clipe de Alok terá cenas quentes com esposa grávida

O casal, que espera a chegada do primeiro filho, aparece em cenas quentes no clipe. Os fãs comemoram as imagens. O clipe deve ser exibido no YouTube ao meio-dia do próximo domingo (29).

O anúncio da gravidez aconteceu enquanto o DJ se apresentava no festival Tomorrowland, na Bélgica. Após pausa entre as músicas, o mestre de cerimônias do evento afirmou: “Um anúncio maravilhoso agora, Brasil, escutem! Este jovem homem vai ser papai. Por favor, façam barulho para o papai Alok!”.

Romana está grávida de cinco meses. No início de 2018 ela também entrou em gestação, mas acabou perdendo o bebê após dois meses. Os futuros papais esperam que agora a sorte seja diferente.

Alok e Romana se casaram em janeiro deste ano, ao nascer do sol e aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Meses depois, em abril, eles renovaram os votos em Bali, na Indonésia.