CLN anuncia interdição temporária de trecho da BA-099, na RMS

A BA-099 vai ser interditada na região de Busca, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, para instaçação de vigas de uma nova passarela. A via ficará com acesso restrito das 21h às 5h desta terça (15) e da quarta (16) e quinta (17).

Responsável pelo trecho, a Concessionária Litoral Norte (CLN) diz que a interdição será parcial e, em alguns momentos, total. Essa interrupção total de fluxo vai acontecer de maneira pontual, podendo durar de 30 a 60 minutos.

A alternativa nesses momentos será pegar a Via Metropolitana, para quem segue do Litoral Norte para Salvador.

Por conta da obra, agentes da CLN estarão no local ajudando a organizar o tráfego.

A CLN diz que a passarela ficará no km 7,7, no sentido sul, na ponte sobre o Rio Joanes. Quando for ocorrer o içamento para instalação das peças, as faixas terão que ter interdição completa.