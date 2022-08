Clube de luxo em alto mar é levado por ciclone no sul da país

O primeiro clube flutuante de Santa Catarina foi arrastado para o alto-mar, após um ciclone extratropical que passou pelo estado na tarde da última quarta-feira (10). A estrutura ficou à deriva em Balneário Camboriú, no Litoral Norte.

Apesar do susto, a Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí informou que não tinha ninguém no momento em que a estrutura se desprendeu. Um inquérito foi aberto para investigar as possíveis causas do acidente.

O ciclone extratropical conseguiu desprender a estrutura que ficava atracada da margem do Rio Camboriú. O clube partiu ao meio e naufragou perto da Ilha das Cabras. A Marinha vai enviar um aviso náutico para alertar os navegadores que há destroços da estrutura espalhados pelo mar e que podem danificar outras embarcações.

Proprietários realizam vaquinha

Com o clube totalmente destruído, os proprietários do clube resolveram abrir uma vaquinha virtual. Segundo eles, em nota nas redes sociais, há várias famílias que estavam dependendo do empreendimento para conseguir organizar a vida. Até o momento, já conseguiram arrecadar mais de R$ 19 mil.

"Decidimos não desistir. Pois esse sonho também diz sobre mais de 100 famílias que seriam empregadas direta e indiretamente. Sobre uma cidade acolhedora, que incentiva sempre o desenvolvimento. Somos brasileiros e não desistimos nunca. Para que esse sonho se reerga, pedimos humildemente ajuda de alguma forma a todos que se sensibilizaram. Criamos uma vakinha online para recomeçarmos do zero", escreveram.

(Foto: Reprodução / Vakinha.com.br)