Clube uruguaio anuncia empréstimo de volante ao Vitória

O elenco do Vitória vai ganhar uma nova peça para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E ela virá do exterior. O clube uruguaio Danubio anunciou em seu site oficial que o volante Pablo Siles virá para a Toca do Leão. O jogador de 23 anos foi emprestado ao rubro-negro até dezembro deste ano com opção de compra.

Antes de se transferir para o Vitória, Pablo Siles renovou contrato com o Danubio, clube que o revelou, até junho de 2023. O volante se profissionalizou em 2017. De lá pra cá, vestiu a camisa do time uruguaio 66 vezes e marcou um gol.

Procurado pela reportagem do CORREIO, o Vitória não deu retorno sobre a confirmação da contratação.

Confira a nota publicada pelo Danubio traduzida para o português:

Pablo Siles renovou seu vínculo com o clube até junho de 2023 e será emprestado ao Esporte Clube Vitória, do Brasil. O empréstimo será até dezembro de 2021, com opção de compra. O jogador manifestou seu desejo de jogar no exterior e aproveitar esta oportunidade. O clube apoia sua decisão.

O Danubio quer destacar seu profissionalismo e dedicação em todas as vezes que defendeu nossa camisa, tanto na base como na equipe principal.

Danubio é sua casa, Pablo. Sucesso!