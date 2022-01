Clubes apoiam mudança de formato na Série C, com pontos corridos

Se depender dos clubes participantes, a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro será disputada em pontos corridos em 2022. As 20 agremiações se reuniram nesta quinta-feira (6) e sugeriram uma mudança no regulamento. A principal proposta, vista como a mais provável, foi rejeitada pelos nove nordestinos, incluindo o Vitória, mas aprovada pela maioria, 11 times.

De acordo com a fórmula apresentada, a competição seria disputada, inicialmente, com todos se enfrentando em 19 rodadas. Os oito melhores times avançariam para a segunda fase, composta por dois quadrangulares. Os dois melhores posicionados de cada grupo subiriam à Série B e os líderes fariam a final. Agora, a ideia será encaminhada para a CBF, que precisa acatar a mudança. A Série C está prevista para começar no dia 10 de abril.

O formato, porém, não foi aprovado pelos nove clubes do Nordeste, incluindo o Vitória. Para essas agremiações, o regulamento deveria seguir como a temporada passada - dois grupos regionalizados na primeira fase e dois quadrangulares do acesso.

A questão é que os outros 11 clubes participantes, representantes das regiões Sul, Sudeste e Norte, além da Aparecidense (único time do Centro-Oeste) aprovaram essa outra opção e, portanto, são maioria.

"Nós tivemos a reunião com os 20 clubes que jogam a Série C. Foram colocadas duas fórmulas em votação. A primeira, que seria a atual fórmula, e outra apresentada, que é de pontos corridos, onde todos jogam contra todos, em turno único, e classificam os oito primeiros. O Vitória e todas as nove equipes do Nordeste votaram na primeira fórmula. Os outros 11, votaram no turno único", disse Fábio Mota, presidente em exercício do Leão, em entrevista coletiva.

"No caso do Vitória, seriam 10 partidas em casa e nove fora, se classificando oito para os dois quadrangulares. Como nós perdemos, fomos obrigados a aderir à tese da maioria. O que vai para CBF é que os clubes da Série C, reunidos, estão pleiteando essa fórmula de turno único. ão quer dizer que a CBF vá topar mudar a fórmula que existe nesse momento", completou.

No encontro, também foi sugerido que a terceira divisão ganhe o mesmo formato das Séries A e B. Ou seja, 38 rodadas, com os 20 times se enfrentando no sistema de todos contra todos, em jogos de ida e volta. Mas, para isso, há uma exigência: que a CBF ofereça um aporte financeiro a cada clube, de pelo menos 50% do que acontece na Série B.

Em 2021, cada agremiação que integrou a segunda divisão recebeu R$ 7,2 milhões de cotas de transmissão. Desta forma, para que aceitem o formato de pontos corridos, os clubes da Série C querem cota fixa de aproximadamente R$ 3,6 milhões, cada (fora possível correção monetária).

Porém, essa opção é vista como improvável. “Evidente que o sonho de todos era que tivesse ida e volta. Vai também essa sugestão, mas sabemos que é difícil, pelo custo financeiro”, entende Fábio Mota.

Além disso, há um problema com o calendário. A CBF reservou para a Série C apenas 26 datas e, para fazer o campeonato como nas duas primeiras divisões, seriam necessárias 38. Como a Copa do Mundo do Catar será disputada a partir de 21 de novembro, as competições teriam que terminar na primeira quinzena do mesmo mês.