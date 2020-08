Clubes de assinatura apostam nos produtos gourmet para apreciadores da gastronomia

Já pensou estar em casa e receber um kit com os melhores grãos de café? Ou você escolheria um pacote com pães artesanais bem quentinhos? Ou quem sabe os dois? Afinal café com pão é uma das combinações que se mantém no topo da lista dos menus preferidos dos brasileiros.

Claro que adquirir estes dois produtos e fácil, basta ir numa padaria. Mas receber em casa um kit com itens selecionados não e tão fácil assim! Ou melhor, não era até inventarem os clubes de assinatura. Eles começaram timidamente lá atrás com livros, discos e DVDs até chegarem, mais recentemente, ao universo gourmet. Primeiro -como clubes de vinho até evoluírem para uma diversidade colossal de produtos.

O mercado hoje conta com clube de cerveja artesanal, de queijos, de produtos manufaturados, de pães, de carnes e até de menu completo assinado por chef famoso. Estes serviços consistem no pagamento mensal de uma assinatura pelo qual o associado recebe, em casa, um kit com produtos selecionados pelos curadores dos clubes.

O leque é grande e alegra a qualquer paladar. Até mesmo o de Caetano Veloso, que durante a pandemia descobriu a kombucha e já confessou que não consegue mais viver sem a bebida.



Pois é, podem avisar ao mestre Caetano, que clube de kombucha também tem. E o que apresentamos aqui é, assim como o cantor e compositor, baianíssimo da gema. Batizado de Caprichá, o Clube de Kombuchas oferece três planos, com opções de kits com 10, 20 ou 30 unidades , entregues mensalmente e uma enorme variedade de sabores.

E Made in Bahia também é o Clube de Pão Levito que trabalha com assinatura mensal para a entrega semanal de um ou mais pães de fermentação natural em casa. Toda sexta, o cliente recebe pães diferentes. Tem italianos, ciabattas, campagne, baguettes, integrais, dentre outros. Tudo depende do pacote de assinatura, que pode ser personalizado.

E tem mais novidade chegando por aqui. Nos próximos meses, a cidade ganhará dois novos clubes: um de vinhos, da Terroir, e outro de experiência enogastronômica na caixinha com itens para preparo de menus assinados por chefs badalados.

Esta ultima iniciativa, chamada de Chefhub, já está em curso, mas nessa primeira fase, os kits estão sendo comercializados apenas nas plataformas digitais, de forma avulsa, ou seja, venda direta. “A plataforma foi criada como um clube e logo vamos abrir as assinaturas para oferecer menus completos assinados por diversos chefs da cidade”, conta a proprietária, Christiana Noya.

Diante de tantas opções, selecionamos alguns destes clubes para lhes apresentar. Tem pão, café, cerveja, kombucha, produtos artesanais e menu degustação. Veja o que mais se adequa ao seu perfil, e bem-vindo ao mundo dos clubes gourmet.



Clube de Kombuchas Caprichá - @caprichabrasil

Oferece três planos para assinatura, com opções de 10, 20 ou 30 unidades. Os membros do clube são presenteados com lançamentos da marca e ganham descontos nas empresas parceiras. A bebida é um chá fermentado de origem asiática, também conhecida como “chá da imortalidade”, que contém probióticos e enzimas que, afirmam, ajudam no melhor funcionamento do intestino e fortalece a imunidade. Os sabores disponíveis são manga e gengibre; caju, mate, limão e gengibre e Twist (limão, maracujá e spirulina).

Clube do Pão Levito - @levitopaes A assinatura mensal é para a entrega semanal de um ou mais pães de fermentação natural na casa do assinante. O clube, que fornece pães para diversos restaurantes e lojas, faz as entregas aos associados às sextas-feiras. No cardápio: italiano, ciabatta, campagne, baguettes, integral, dentre outros. Os valores da assinatura vão de R$ 79,00 mensais, para um pão por semana, a R$ 239,00 para kits com oito pães por semana.



ChefHub - @chefhubbrasil O clube de experiências gastronômicas, que começou a operar no último dia 1º, esta funcionando exclusivamente com vendas avulsas de kits assinados por chefs e produtos culinários, mas nos próximos dias começará a fazer assinaturas.



Caixa Colonial - @caixacolonial O clube, com sede em Curitiba, no Paraná, atende em todo o Brasil e oferece kits com produtos gourmets produzidos na agroindústria familiar das mais diferentes regiões do pais. Os curadores costumam garimpar produtos por região e montar kits temáticos e especiais destes mercados. Para o mês de setembro, os produtos que serão enviados aos assinantes são do município de Nova Petrópolis (RS) e tem queijo, vinho, geleia, griffinis e alfajor. A assinatura mensal custa R$ 139,00.



Clube do Malte - @clubedomalte O clube trabalha com cervejas especiais e os kits variam de duas a quatro unidades mensais. Tem ainda os kits avulsos que todos os meses são disponibilizados no site da empresa www.clubedomalte.com.br/ beer-pack



Grão gourmet - @graogourmetcom A assinatura para recebimento mensal do café funciona mediante pagamento de mensalidade e tem diversas modalidades, de um a quatro pacotes de cafés diferentes por mês, na embalagem e quantidades selecionadas pelo cliente (250g, 500 g ou 1 kg/mês). A partir de R$ 29,80 mensais.