Clubes fazem homenagens no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+

Vários clubes de futebol brasileiros usaram as redes sociais nesta segunda-feira (28), no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, para conscientizar sobre a importância do combate à LGBTfobia. Times como o Bahia, Vitória, Flamengo, Corinthians, Vasco e Fluminense fizeram homenagens.

A data, 28 de junho, faz referência à Revolta de Stonewall, que se tornou o marco mais representativo das lutas pelos direitos das pessoas LGBTQIA+. O movimento aconteceu no dia 28 de junho de 1969, em Nova York, nos Estados Unidos.

Veja as publicações de clubes: