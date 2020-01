Cmei Jardim das Margaridas disponibilizará mais de mil vagas a partir de 2021

Todos os dias, a costureira Nivalda Santos pedala 25 minutos para levar a filha Maria Eloá, 4 anos, para a escola, em Lauro de Freitas, porque não conseguiu uma vaga para a criança em um colégio no Jardim das Margaridas, em Salvador, onde mora. A partir de 2021, as famílias da região receberão um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) que vai atender cerca de 1.100 alunos dos grupos II ao V (2 a 5 anos), em período integral, além dos três primeiros anos do ensino fundamental.

O prefeito ACM Neto assinou a ordem de serviço para início imediato das obras do Cmei, no Residencial Jardim das Margaridas, nesta sexta-feira (3).

Com um investimento de R$ 10 milhões, a escola infantil deve estar pronta em 11 meses e vai dar acesso à educação na região do Jardim das Margaridas, Bosque das Bromélias e na comunidade da Portelinha.

“Todo o primeiro ciclo de educação vai ser feito nessa escola. Isso é muito importante porque estamos em uma região distante do centro e os pais teriam um enorme problema para pegar transporte público para levar os seus filhos até uma escola distante e voltar. O risco de deixar a criança sem acesso à educação seria muito grande. Com a construção da escola, vamos garantir todo o ciclo da educação infantil e do ensino fundamental ofertado perto de onde a criança mora dando mais qualidade e conforto para as famílias”, afirmou Neto durante a assinatura da ordem de serviço.

Até o momento, a região possui apenas duas escolas - uma no Jardim das Margaridas e outra no Bosque das Bromélias. A diretora da Escola Municipal Bosque das Bromélias, Cristiane Cirne, aponta que há uma defasagem de vagas no local. Há, inclusive, uma fila de espera de cerca de 180 pessoas para ingressar no colégio que ela dirige.

“Temos lista de espera por isso temos que ter outra escola. É muito interessante ter um Cmei porque a oferta de vagas é maior e pode atender às duas comunidades”, conta.

As localidades não possuíam escolas até 2016, quando a prefeitura inaugurou a primeira delas, a Escola Municipal Bosque das Bromélias, na localidade de mesmo nome. A Escola Municipal Jardim Das Margaridas foi aberta em 2018. Agora, o Cmei vem para atender as crianças que não conseguem vagas na região.

“A ideia é que a gente tenha uma oferta completa na região através de três unidades”, disse o secretário municipal de Educação, Bruno Barral.

Quem mora na região apostam que o Cmei vai ser um apoio para os pais que trabalham e não têm onde deixar seus filhos. Por isso, alguns deles têm que recorrer a escolas em São Cristóvão e até em Lauro de Freitas.

Com cinco filhos, Eliane Cerqueira espera que os mais novos não tenham que passar pela mesma dificuldade para estudar que as mais velhas, que já possuem 15 e 19 anos.

“Para as minhas filhas foi complicado. Uma teve que estudar em Brotas e outra ia todo dia para São Cristóvão. O centro pode mudar a situação dos meus filhos mais novos. A população é muito grande e a creche mal da pra todos”, disse a dona de casa, que ainda possui uma filha de 10 meses, um menino de 3 anos e outro de 5 anos.

Diferente de uma escola comum, o Cmei tem um trabalho focado nas idades iniciais, entre os 2 e os 5 anos. Nessa idade, é essencial que a criança vá à escola para poder ser alfabetizada na idade certa, diz Barral.

“A primeira infância precisa ser coberta com a educação desde o início. A criança com 2 a 3 anos aprende noções de rotina, de compromisso social, de comunidade e conversa com outras crianças para que possa se acostumar e se alfabetizar na idade certa. É fundamental que se tenha isso”, afirma o secretário.

Nivalda pedala 25 minutos para levar a filha para a escola em Lauro de Freitas (Marina Hortélio/CORREIO)

Os vizinhos do local onde vai ser construído o centro também vêm as obras como uma oportunidade de trabalho. Marilene Souza está desempregada e espera conseguir um emprego no local.

“Muita coisa para o pai de família que mora na área e pode conseguir emprego de pedreiro e até na escola quando tiver pronta. A gente gostaria muito a oportunidade”, diz. Ela ainda ressalta que a inauguração da escola no Bosque das Bromélias ajudou a sua família, em especial, por ter uma boa educação e oferecer alimentação todos os dias.

Vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis ressalta que o acesso à escola entre as idades de 4 e 5 anos está universalizado em Salvador. De acordo com ele, o próximo passo é repetir o feito para a faixa etária entre 2 e 3 anos.

“A dificuldade de expandir o acesso à educação é o custeio. Uma escola como essa tem que ter professores, equipamentos e insumos. Quando chegamos a prefeitura oferecia apenas 20 mil vagas e passamos a ter 50 mil vagas. Isso eleva o custo, mas vamos seguir investindo. Agora só 17 novas escolas sendo construídas e 9 que vamos inaugurar”, explica.

O novo Centro Municipal de Educação Infantil será uma das maiores unidades escolares da Rede Municipal, com 4.199 m² de área construída e 23 salas de atividades. O projeto ainda prevê outros ambientes como acolhimento, cozinha, refeitório, recreio coberto, recreio descoberto, parque infantil, solário, anfiteatro, sala multiuso/auditório, brinquedoteca.



O Cmei Jardim das Margaridas se soma a outras 17 obras de construção/reconstrução de unidades de ensino da Rede Municipal que estão em andamento, sendo 12 Cmeis e cinco escolas municipais. Os investimentos superam R$ 100 milhões. Entre 2013 e 2019, a Prefeitura investiu mais de R$ 287 milhões na revitalização da infraestrutura física da Rede de Ensino, seja através de reforma, reconstrução ou construção de novas unidades.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.